новости
новости
Регистрация
В Туле сотрудники ГИБДД задержали нелегального перевозчика
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Туле сотрудники ГИБДД задержали нелегального перевозчика

Надзорные мероприятия проводились совместно со специалистами Ространснадзора.

Внимание инспекторов привлёк фургон Ford. В ходе проверки выяснилось, что водитель промышляет нелегальными перевозками – перевозит пассажиров по городу, не имея соответствующей лицензии.

Кроме того, в ходе осмотра автомобиля были выявлены неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Всё это создаёт угрозу для жизни и здоровья пассажиров и может стать причиной ДТП.

В отношении водителя сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Туле был составлен административный материал по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии». Ему грозит штраф в 50 тысяч рублей. Фургон перемещён на спецстоянку.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:52 +2
Другие статьи по темам
Событие
нелегальные перевозчикиУГИБДД УМВД России по Тульской областипрофилактическое мероприятие
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Ефремова ограбил подростка
Житель Ефремова ограбил подростка
В Узловой затопило двор: на месте работают сотрудники МЧС
В Узловой затопило двор: на месте работают сотрудники МЧС
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.