В Туле сотрудники ГИБДД задержали нелегального перевозчика

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Внимание инспекторов привлёк фургон Ford. В ходе проверки выяснилось, что водитель промышляет нелегальными перевозками – перевозит пассажиров по городу, не имея соответствующей лицензии.

Кроме того, в ходе осмотра автомобиля были выявлены неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Всё это создаёт угрозу для жизни и здоровья пассажиров и может стать причиной ДТП.

В отношении водителя сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Туле был составлен административный материал по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии». Ему грозит штраф в 50 тысяч рублей. Фургон перемещён на спецстоянку.