Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
В Туле сотрудники ГИБДД задержали нелегального перевозчика
Надзорные мероприятия проводились совместно со специалистами Ространснадзора.
Внимание инспекторов привлёк фургон Ford. В ходе проверки выяснилось, что водитель промышляет нелегальными перевозками – перевозит пассажиров по городу, не имея соответствующей лицензии.
Кроме того, в ходе осмотра автомобиля были выявлены неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Всё это создаёт угрозу для жизни и здоровья пассажиров и может стать причиной ДТП.
В отношении водителя сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Туле был составлен административный материал по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии». Ему грозит штраф в 50 тысяч рублей. Фургон перемещён на спецстоянку.
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