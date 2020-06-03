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В Туле два городских маршрута временно изменят схему движения
Фото: fotobus.msk.ru

В Туле два городских маршрута временно изменят схему движения

Это связано с проведением дорожного ремонта в Городском переулке.

В четверг, 4 июня в Городском переулке временно ограничат движение и остановку транспорта. Как сообщает профильное управление администрации города, это связано с ремонтом дорожного покрытия.

С 5.00 до 22.00 в Городском переулке, на участке от ул. Рязанской до ул. Станиславского, будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение транспорта.

На время действия ограничений автобусы маршрутов № 1 и 51 изменят схемы движения:

№ 1 «Горельские Выселки – Горелки – СТОА – Кладбище № 3»: ул. Ключевая – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – пр-т Ленина – ул. Рязанская – Новомосковское шоссе – автодорога «Тула – Новомосковск – с. Осиновая Гора» – ул. Пржевальского.

№ 51 «пос. Горельские Выселки – мкр. Левобережный»: ул. Ключевая – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – пр-т Ленина – ул. Рязанская – мкр. Левобережный.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:17 +2
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