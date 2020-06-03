Благоустройство площади перед главпочтамтом в Туле: подрядчик сидит, но дело его живет?

С 1 июня 2020 года указом губернатора все общественные пространства Тулы и области открыты для прогулок. Туляки на радостях — несмотря на дожди — ринулись гулять по городу-герою, паркам и скверам. И, увы, не всё вокруг порадовало глаза горожан после двухмесячного затворничества.

– Иду я сегодня мимо почтамта, смотрю — на свеженедоремонтированной площади рабочий моет лестницу в луже. Думаю, ну хоть кого-то такой ремонт обрадовал, можно инструмент помыть. А была бы плитка по уму выложена, сухая — как тут помоешь? — написал нам пользователь Palivac. — А если серьезно, то всё это печально. Уже второй год площадь в самом центре Тулы напоминает строительную площадку. Площадь как выглядела ужасно, так и выглядит. Да еще и лужи появились. Вот эта лужа на площади — это диагноз власти. ХХІ век, центр Тулы, проспект Ленина. Хочется матюгнуться.

Мы тоже проезжали мимо этого «антиобщественного» пространства, как обозвал его глава администрации Тулы Дмитрий Миляев в конце прошлого года. Место тоски и безысходности.

Напомним, что площадь перед главпочтамтом благоустраивали по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Сдать должны были еще к 31 августа 2019 года. Но что-то, как обычно, пошло не так. И сроки перенесли на 17 ноября. А потом еще раз — на конец декабря.

По проекту тут должны были сделать реконструкцию уличного освещения, заменить плитку, посадить клены, обустроить газон клумбы с розами, установить часы и smart-скамейки с разъемами для зарядки смартфонов.

Приёмка состоялась 13 декабря 2019 года. Туляки итог работ не оценили — реальная картина существенно отличалась от первоначального проекта.

Губернатор Алексей Дюмин назвал проведённые работы халтурой, поручил разобраться и привлечь виновных лиц к ответственности до конца года.

В январе подрядчика проекта — директора ООО СУ «Ламма» Дмитрия Прокопука — осудили за мошенничество в крупном размере на 2,5 года колонии-поселения и штраф в размере 800 тысяч рублей. Правда, за другой объект.

Да, нам, тулякам-гражданам, важно, что свершилось правосудие. Но еще нам, тулякам-горожанам, важно, чтобы наши деньги (а все проекты благоустройства — это наши с вами налоги!) не разбазаривали на ненужный и недоделанный ремонт. Работа должна быть закончена качественно и в соответствии с проектом, который, между прочим, утвердили на всенародном голосовании.

На вопрос — когда площадь доведут до ума — чиновники в администрации Тулы взяли паузу для ответа.

Напомним, что все общественные пространства имеют гарантийный срок 4 года. Вот только вопрос — с какого момента его отсчитывать?..