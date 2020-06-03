Фестиваль авторской песни «Куликово поле» в этом году пройдёт в формате онлайн

В мае планировалась большая юбилейная встреча бардов, но она пройдет на виртуальных площадках в соцсетях 12-14 июня.

Событие с 2001 года собирает у слияния Дона и Непрядвы тысячи поклонников. Конкурсной программы в этом году не предусмотрено, однако организаторы дают возможность поэтам, музыкантам и исполнителям выступить в режиме свободного микрофона на онлайн-площадках фестиваля, представить свое творчество и получить отклик у профессионалов. Виртуальный слет любителей бардовской песни предполагает круглосуточное общение и прямые включения гостей фестиваля.

В течение трех дней будет работать несколько сцен:

классической авторской песни «Консерватория»,

детской песни «Кулички»,

современных и неформатных течений авторской песни «Вот такая волна».

Для участия в фестивале – в детской и взрослой программах – необходимо до 8 июня заполнить заявку на сайте музея-заповедника и поделиться записями выступлений. Лучшие номера будут включены организаторами в программу.

Перед зрителями выступят гости фестиваля. Концерт «Негромко о войне» посвящён 75-й годовщине Победы. В программе «Волшебный мир многоголосья» споют ансамбли, работающие в разных жанрах. Впервые организаторы анонсируют юмористический концерт «Самоварник».

На песенном фестивале на Куликовом поле всегда собирались не только музыканты, но и актеры, поэты, художники. В этом году их миниатюры мы увидим в творческом потоке «Их жизнь – игра!».