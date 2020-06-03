Фестиваль авторской песни «Куликово поле» в этом году пройдёт в формате онлайн
В мае планировалась большая юбилейная встреча бардов, но она пройдет на виртуальных площадках в соцсетях 12-14 июня.
Событие с 2001 года собирает у слияния Дона и Непрядвы тысячи поклонников. Конкурсной программы в этом году не предусмотрено, однако организаторы дают возможность поэтам, музыкантам и исполнителям выступить в режиме свободного микрофона на онлайн-площадках фестиваля, представить свое творчество и получить отклик у профессионалов. Виртуальный слет любителей бардовской песни предполагает круглосуточное общение и прямые включения гостей фестиваля.
В течение трех дней будет работать несколько сцен:
- классической авторской песни «Консерватория»,
- детской песни «Кулички»,
- современных и неформатных течений авторской песни «Вот такая волна».
Для участия в фестивале – в детской и взрослой программах – необходимо до 8 июня заполнить заявку на сайте музея-заповедника и поделиться записями выступлений. Лучшие номера будут включены организаторами в программу.
Перед зрителями выступят гости фестиваля. Концерт «Негромко о войне» посвящён 75-й годовщине Победы. В программе «Волшебный мир многоголосья» споют ансамбли, работающие в разных жанрах. Впервые организаторы анонсируют юмористический концерт «Самоварник».
На песенном фестивале на Куликовом поле всегда собирались не только музыканты, но и актеры, поэты, художники. В этом году их миниатюры мы увидим в творческом потоке «Их жизнь – игра!».
На отдельных концертных площадках выступят авторы-исполнители из США, Казахстана, Израиля. Куликово поле открывает границы!
Площадки фестиваля авторской песни «Куликово поле» в сообществе «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», «Одноклассниках».
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