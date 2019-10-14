Компания сына экс-мэра Тулы сорвала сроки благоустройства площади у главпочтамта

Чтобы туляки и гости не ломали ноги, подрядчика обязали сделать временные дорожки для прохода. Спустя три месяца с начала ремонта.

Площадь перед главпочтамтом благоустраивают по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Сдать должны были еще к 31 августа. Но что-то, как обычно, пошло не так. И сроки перенесли на 17 ноября.

По словам Дмитрия Миляева, «будущее общественное пространство превратилось в антиобщественное». Всё лето, да и сейчас тоже, тулякам приходится пробираться в здания «Ростелекома» и главпочтамта по кучам песка и щебня.

На 14 октября 2019 года, согласно справке администрации Тулы, выполнено:

- на 100% установлены и подключены к электропитанию digital-часы c интерактивной цифровой 3D-платформой и led-экранами. Правда, на вопрос, а что будут транслировать эти экраны, чиновники ответить затруднились – это зона ответственности «Ростелекома». Отметим, что на этом «пятачке» уже есть два больших экрана с рекламой. После запуска еще одного это место может составить конкуренцию знаменитой нью-йорскской Таймс-сквер;

- на 60% выполнены работы по обустройству закладных и разводке кабелей;

- на 15% выполнены работы по обустройству фундамента для клумб;

- на 10% выполнено мощение плиткой.

Напомним, что стоимость благоустройства этого пространства в рамках программы «Формирование современной городской среды» составляет 26 млн рублей (ранее называли цифру 33 млн руб).

Как утверждает гендиректор фирмы подрядчика ООО СУ «Ламма» Дмитрий Прокопук, на площадке работают 10 человек и этого достаточно, чтобы успеть выполнить все работы к 17 ноября. Сейчас, по его словам, выполнено 60% всего объема работ (глядя на площадку, верилось в это с трудом. Да и 10 человек мы не насчитали. – Прим. авт.).

После того как будет уложена плитка на площадке перед главпочтамтом, ее откроют для пешеходов, а тротуар вдоль проспекта, наоборот, закроют для обновления плитки.

Подрядчик также гарантировал, что посадит деревья и выполнит программу озеленения согласно контракту.

Чиновники потребовали от подрядчика сделать временные проходы к учреждениям к концу недели (непонятно, почему так долго надо этого ждать. – Прим. авт.).

– Мы будем разбираться с причинами срыва сроков контракта, чтобы в дальнейшем еще на этапах проектирования учитывать требования к коммуникациям, проложенным в местах благоустройства. И получать разрешения от всех служб, – заявил Дмитрия Миляев.

Напомним, что по проекту тут должны сделать реконструкцию уличного освещения, заменить плитку, посадить деревья и обустроить клумбы, установить часы и smart-скамейки с разъемами для зарядки смартфонов.

Новый вид входа в подземный переход, который был также заявлен на проекте благоустройства, в контракт, по словам чиновников, не входил. И пока вычеркнут из плана работ.

Для справки. Компания ОО СУ «Ламма» – подрядчик этого объекта и благоустройства площади Победы, имеет списочную численность 9 человек. В 2019 году компания выиграла конкурсов на 130 млн руб., а всего за время своей деятельности компания заключила 76 госконтрактов на сумму 630 657 749 руб. При этом чистая прибыль компании в 2018 году составила всего 27 тысяч рублей. Гендиректор компании Дмитрий Прокопук, сын экс-мэра Тулы.

Площадь Победы «вскрыли» 14 сентября. Как утверждает начальник главного управления администрации Тулы по Советскому территориальному округу Александр Картышов, экспертиза показала, что бетонное основание площади изношено и требует замены.

– Площадь была создана в 1968 году, с 1974 года является объектом культурного наследия федерального значения. И капитально ее ни разу не ремонтировали. На 70% бетонное основание превратилось в труху. Благоустройство проводим в рамках муниципального контракта. Стоимость работ – 17,8 млн руб. Сроки исполнения – 30 ноября 2019 года. Сейчас заканчиваем демонтаж старого основания, на следующей неделе начнем заливку нового. Затем будет выложена новая тротуарная плитка.

На площадке работает тяжелая техника, в том числе гидромолот, потому что некоторые части основания не хотят поддаваться благоустройству.

Вопрос – почему на объекте подрядчик не выполняет Правила благоустройства, не моет колеса машин при выезде с площадки – ввел Александра Картышова в замешательство, но он обещал принять меры.

Все общественные пространства имеют гарантийный срок 4 года. Если за этот период что-то испортится, например засохнет дерево, отвалится облицовка с искусственных неровностей и проч., подрядчик неисправности устранит.

Правда, для этого нам, горожанам, нужно проявить активность и сообщать в администрацию обо всех недочетах и поломках. Ну а как еще, ведь у чиновников не сто рук и глаз – за всем не усмотришь…