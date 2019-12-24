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Алексей Дюмин назвал халтурой благоустройство площади перед Главпочтамтом в Туле

Алексей Дюмин назвал халтурой благоустройство площади перед Главпочтамтом в Туле

Лучше не делать вообще, чем вот так, - заявил губернатор на оперативном совещании в минувший понедельник.

23 декабря на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсуждали план ремонта автомобильных дорог в Тульской области на 2020 год.

Когда речь зашла о Туле, губернатор напомнил, что контролировать качество работ надо с самого начала и привел пример благоустройства общественного пространства перед Главпочтамтом:

- Было понятно, что это халтура. Лучше не делать вообще, чем вот так. Прошу разобраться и наказать виновных до конца года, - приказал Алексей Дюмин.

Напомним, что площадь перед главпочтамтом благоустраивали по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Сдать должны были еще к 31 августа. Но что-то пошло не так. И сроки перенесли на 17 ноября. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев тогда отметил, что «будущее общественное пространство превратилось в антиобщественное».

Потом сроки сдачи объекта перенесли еще раз - на начало декабря.

Нарушение сроков и качества работ обнаружила и прокуратура Тулы.

Работы все-таки приняли 13 декабря. Но гражданам вид обновленной площадки не понравился. Общая картина оказалась совсем не похожа на то, что представляли в проекте. Об этом писали горожане в соцсетях и в блоге «Народный журналист».

20 декабря губернатор отправил проверить жалобы горожан первого зама председателя правительства региона Элеонору Шевченко. Она подтвердила, что часть работ придется переделывать. Да и с концепт пространства требует доработки.

 

 

 


 

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 01:08 +3
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