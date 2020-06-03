Фото и видео Тульского экзотариума.
В Туле по Центральному парку разъезжал тираннозавр на велосипеде: видео
Чего только не увидишь в нашем городе!..
В Центральном парке туляки заметили необычное зрелище — на велосипеде разъезжал… тираннозавр! Таким оригинальным образом сотрудники Тульского экзотариума решили поздравить любителей велотранспорта с днем велосипеда! Получилось довольно забавно.
Тираннозавр Рекс «нарезал» несколько кругов под проливным дождем, а потом ушел по своим делам.
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