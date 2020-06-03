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В Туле по Центральному парку разъезжал тираннозавр на велосипеде: видео
Фото и видео Тульского экзотариума.

В Туле по Центральному парку разъезжал тираннозавр на велосипеде: видео

Чего только не увидишь в нашем городе!..

В Центральном парке туляки заметили необычное зрелище — на велосипеде разъезжал… тираннозавр! Таким оригинальным образом сотрудники Тульского экзотариума решили поздравить любителей велотранспорта с днем велосипеда! Получилось довольно забавно.

Тираннозавр Рекс «нарезал» несколько кругов под проливным дождем, а потом ушел по своим делам.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:46 +7
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