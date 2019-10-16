В Туле у главпочтамта срубили 50-летнюю ель

Администрации «Ростелекома» и Тулы утверждают, что дерево было аварийное и угрожало жизни прохожих.

Вечером 15 октября 2019 года в соцсетях появились сообщения обеспокоенных граждан – на площади у главпочтамта, где ни шатко ни валко идет благоустройство, срубили голубую ель.

Восемь полувековых деревьев, по словам сотрудников «Ростелекома», были настоящим спасением здания от перегрева, пыли и шума, работники на эти елки просто молились.

– Там была вдоль здания пешеходная дорожка с отличной плиткой без единого скола. Ее поднимали экскаватором. Я подошла к работнику, попросила быть аккуратнее, он согласился. Но и дорожку, и грунт сняли на глубину более полуметра, и у этой ели, видимо, зацепили корни. Весь участок снят на огромную глубину, засыпан слоем песка и гравия, соответствующим нагруженной автотрассе. Было вот так. Помянем, –написала в группе «Вандализм, или Благоустройство по-тульски» Ольга Гольцева.

Как пояснили в пресс-службе Тульского отделения «Ростелекома», при проведении работ по благоустройству задели корни дерева:

– Это действительно была больная ель, она накренилась в сторону ул. Каминского и пр. Ленина. Прошла красную линию опасности и представляла угрозу падения. Её спилили по решению комиссии. Документы на удаление дерева подписал замначальника управления благоустройства Тулы Владимир Кузин.

В справке на удаление дерева, представленной администрацией Тулы, указано, что еще в сентябре по обращению директора Тульского филиала ПАО «Ростелеком» состоялось комиссионное обследование елей.

Комиссия установила, что деревья посажены с нарушениями градостроительных норм. Расстояние между елями и фасадом здания должно быть минимум 5,0 м, а фактически – 4,0 м. Из-за близкой посадки елей к фасаду здания крона с одной стороны изрежена, стволы всех восьми елей имеют наклон в сторону большей освещенности.

Комиссия подтвердила повреждение корневой системы одной ели при демонтаже плиточного покрытия. Так как у елей поверхностная корневая система и они считаются ветровальными деревьями, комиссия решила удалить ель с поврежденной корневой системой. «Удаление дерева выполнялось после согласования работ с ПАО «Ростелеком» и в присутствии ведущего инженера ПАО «Ростелеком» Татаринова А. Б.».

Оставшиеся семь елей вроде бы не повредили.

Напомним, что согласно проекту благоустройства этой территории ели должны остаться живыми, целыми и невредимыми. Не закатанными в плитку или асфальт, а иметь значительный участок открытой земли.

Но, видимо, у подрядчика ООО «Ламма» свое видение проекта и знания о том, как растут деревья.

Напомним, что

заказчиком проекта является муниципальное учреждение «Городская служба единого заказчика» в лице директора Алексея Федосеева. И именно в его зоне ответственности контролировать качество исполнения контракта.

ОТ АВТОРА. К сожалению, в Туле традиционно при благоустройстве губят деревья. Вспомним, как закатывали в асфальт липы на проспекте Ленина при обустройстве парковочных карманов:

Как при ремонте дороги на улице Вильямса в Туле рабочие срезали половину корней многолетних деревьев для установки бордюров:

И также поступили с липами на Красноармейском проспекте:

Как на улице Руднева в прошлом году, когда ремонтировали ее по программе «Безопасные качественные автодороги», закатали в асфальт деревья:

Как засохли большие березы после благоустройства Студенческого сквера на проспекте Ленина – им тоже подрубили все корни:

А вот и свежий пример – благоустройство возле дома №46 по ул. Металлургов:

P. S. Фирма-подрядчик благоустройства площади у главпочтамта уже нарушила условия контракта, сорвав сроки его выполнения. Теперь очевидно, что и качественные показатели, скорее всего, не будут полностью соответствовать проекту. Кто понесет за это ответственность и, самое главное, кто возместит нанесенный ущерб? Считаем эту публикацию официальным запросом в прокуратуру.

P. P. S. Сейчас сезон посадки крупномеров. Во многих питомниках скидки. Восполнить утрату не только елей у главпочтамта, но и других деревьев, например, берез в Студенческом сквере, можно, высадив на их месте реальные крупномеры высотой не меньше 10 метров. Правда, для этого нужны не только финансовые средства, но и просто желание сделать родной город лучше.