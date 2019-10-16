новости
новости
Регистрация
В Туле у главпочтамта срубили 50-летнюю ель

В Туле у главпочтамта срубили 50-летнюю ель

Администрации «Ростелекома» и Тулы утверждают, что дерево было аварийное и угрожало жизни прохожих.

Вечером 15 октября 2019 года в соцсетях появились сообщения обеспокоенных граждан – на площади у главпочтамта, где ни шатко ни валко идет благоустройство, срубили голубую ель.

Восемь полувековых деревьев, по словам сотрудников «Ростелекома», были настоящим спасением здания от перегрева, пыли и шума, работники на эти елки просто молились.

– Там была вдоль здания пешеходная дорожка с отличной плиткой без единого скола. Ее поднимали экскаватором. Я подошла к работнику, попросила быть аккуратнее, он согласился. Но и дорожку, и грунт сняли на глубину более полуметра, и у этой ели, видимо, зацепили корни. Весь участок снят на огромную глубину, засыпан слоем песка и гравия, соответствующим нагруженной автотрассе. Было вот так. Помянем, –написала в группе «Вандализм, или Благоустройство по-тульски»  Ольга Гольцева.

Как пояснили в пресс-службе Тульского отделения «Ростелекома», при проведении работ по благоустройству задели корни дерева:

– Это действительно была больная ель, она накренилась в сторону ул. Каминского и пр. Ленина. Прошла красную линию опасности и представляла угрозу падения. Её спилили по решению комиссии. Документы на удаление дерева подписал замначальника управления благоустройства Тулы Владимир Кузин.

В справке на удаление дерева, представленной администрацией Тулы, указано, что еще в сентябре по обращению директора Тульского филиала  ПАО «Ростелеком» состоялось комиссионное обследование елей.

Комиссия установила, что деревья посажены с нарушениями градостроительных норм. Расстояние между елями и фасадом здания должно быть минимум 5,0 м, а фактически – 4,0 м. Из-за близкой посадки елей к фасаду здания крона с одной стороны изрежена, стволы всех восьми елей имеют наклон в сторону большей освещенности. 

Комиссия подтвердила повреждение корневой системы одной ели при демонтаже плиточного покрытия. Так как у елей поверхностная корневая система и они считаются ветровальными деревьями, комиссия решила удалить ель с поврежденной корневой системой. «Удаление дерева выполнялось после согласования работ с ПАО «Ростелеком» и в присутствии ведущего инженера ПАО «Ростелеком» Татаринова А. Б.».

Оставшиеся семь елей вроде бы не повредили.

Напомним, что согласно проекту благоустройства этой территории ели должны остаться живыми, целыми и невредимыми. Не закатанными в плитку или асфальт, а иметь значительный участок открытой земли.

Но, видимо, у подрядчика ООО «Ламма» свое видение проекта и знания о том, как растут деревья.

Напомним, что

заказчиком проекта является муниципальное учреждение «Городская служба единого заказчика» в лице директора Алексея Федосеева. И именно в его зоне ответственности контролировать качество исполнения контракта.

ОТ АВТОРА. К сожалению, в Туле традиционно при благоустройстве губят деревья. Вспомним, как закатывали в асфальт липы на проспекте Ленина при обустройстве парковочных карманов:

Как при ремонте дороги на улице Вильямса в Туле рабочие срезали половину корней многолетних деревьев для установки бордюров:

И также поступили с липами на Красноармейском проспекте:

Как на улице Руднева в прошлом году, когда ремонтировали ее по программе «Безопасные качественные автодороги», закатали в асфальт деревья:

Как засохли большие березы после благоустройства Студенческого сквера на проспекте Ленина – им тоже подрубили все корни:

А вот и свежий пример – благоустройство возле дома №46 по ул. Металлургов:

P. S. Фирма-подрядчик благоустройства площади у главпочтамта уже нарушила условия контракта, сорвав сроки его выполнения. Теперь очевидно, что и качественные показатели, скорее всего, не будут полностью соответствовать проекту. Кто понесет за это ответственность и, самое главное, кто возместит нанесенный ущерб? Считаем эту публикацию официальным запросом в прокуратуру.

P. P. S.  Сейчас сезон посадки крупномеров. Во многих питомниках скидки. Восполнить утрату не только елей у главпочтамта, но и других деревьев, например, берез в Студенческом сквере, можно, высадив на их месте реальные крупномеры высотой не меньше 10 метров. Правда, для этого нужны не только финансовые средства, но и просто желание сделать родной город лучше.

Вы же можете это сделать, г-н директор ООО «Ламма» Дмитрий Прокопук?

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 12:13 +24
Другие статьи по темам
Событие
благоустройство по программе ФГКСплощадь перед Главпочтамптомпогибли деревья
Люди
Дмитрий ПрокопукАлексей Федосеев
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле с 18 октября частично перекроют Щекинское шоссе
В Туле с 18 октября частично перекроют Щекинское шоссе
Полиция наградила охранника Центрального парка за спасение раненого
Полиция наградила охранника Центрального парка за спасение раненого
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.