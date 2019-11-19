Компания сына экс-мэра Тулы сорвала сроки благоустройства площади у главпочтамта. Еще раз!

На оперативном совещании у губернатора в понедельник, 18 ноября, обсуждали новогоднее украшение Тулы. В отчете главы администрации города фигурировало и новое общественное пространство у главпочтамта.

По словам Дмитрия Миляева, Тулу должны украсить к 1 декабря. Но вряд ли эта дата относится к новому общественному пространству у главпочтамта.

Напомним, что указанную площадь благоустраивают по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Сдать должны были еще к 31 августа. Но что-то пошло не так, и сроки перенесли на 17 ноября.

По словам Дмитрия Миляева, «будущее общественное пространство превратилось в антиобщественное». Всё лето, да и сейчас тоже, тулякам приходится пробираться в здания «Ростелекома» и главпочтамта по кучам песка и щебня.

Как утверждал гендиректор фирмы подрядчика ООО СУ «Ламма» Дмитрий Прокопук, на площадке работают 10 человек и этого достаточно, чтобы успеть выполнить все работы к 17 ноября. На 14 октября 2019 года, по его словам, выполнено 60% всего объема работ.

Но, увы, Дмитрий Прокопук и его «Ламма» опять не успели. Как сообщает сайт горадминистрации, на 18 ноября 2019 года площадь перед главпочтамтом готова на 90%.