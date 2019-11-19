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Компания сына экс-мэра Тулы сорвала сроки благоустройства площади у главпочтамта. Еще раз!

Компания сына экс-мэра Тулы сорвала сроки благоустройства площади у главпочтамта. Еще раз!

17 ноября 2019 года – такой срок ставил подрядчику глава администрации Дмитрий Миляев. Новая дата готовности – начало декабря.

На оперативном совещании у губернатора в понедельник, 18 ноября, обсуждали новогоднее украшение Тулы. В отчете главы администрации города фигурировало и новое общественное пространство у главпочтамта.

По словам Дмитрия Миляева, Тулу должны украсить к 1 декабря. Но вряд ли эта дата относится к новому общественному пространству у главпочтамта.
 
Напомним, что указанную площадь благоустраивают по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Сдать должны были еще к 31 августа. Но что-то пошло не так, и сроки перенесли на 17 ноября.
 
 
По словам Дмитрия Миляева, «будущее общественное пространство превратилось в антиобщественное». Всё лето, да и сейчас тоже, тулякам приходится пробираться в здания «Ростелекома» и главпочтамта по кучам песка и щебня.
 
Как утверждал гендиректор фирмы подрядчика ООО СУ «Ламма» Дмитрий Прокопук, на площадке работают 10 человек и этого достаточно, чтобы успеть выполнить все работы к 17 ноября. На 14 октября 2019 года, по его словам, выполнено 60% всего объема работ.
 
 
Но, увы, Дмитрий Прокопук и его «Ламма» опять не успели. Как сообщает сайт горадминистрации, на 18 ноября 2019 года площадь перед главпочтамтом готова на 90%.
 
Почти полностью уложена плитка, установлены закладные для освещения, на площади монтируют цветочные клумбы, готовы к работе новые Digital-часы.
 
За смещение сроков окончания благоустройства подрядную организацию ждут штрафные санкции.
Новый срок, который обещают тулякам подрядчик и администрация Тулы, — начало декабря.
 
Кстати, 19 и 20 ноября на участке улицы Каминского будут запрещены остановка и стоянка транспорта в связи с проведением работ по благоустройству площади.

 

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Благоустройство площади у главпочтамта, Фото: 1
Благоустройство площади у главпочтамта, Фото: 2
Благоустройство площади у главпочтамта, Фото: 3
Благоустройство площади у главпочтамта, Фото: 4
Благоустройство площади у главпочтамта, Фото: 5
Благоустройство площади у главпочтамта, Фото: 6
Благоустройство площади у главпочтамта, Фото: 7
Благоустройство площади у главпочтамта, Фото: 8
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Благоустройство площади у главпочтамта, Фото: 12
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Благоустройство площади у главпочтамта, Фото: 14
Благоустройство площади у главпочтамта, Фото: 15
Благоустройство площади у главпочтамта, Фото: 16
Благоустройство площади у главпочтамта, Фото: 17
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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:17 +5
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