«Антиобщественное пространство»: сроки окончания ремонта площади у тульского Главпочтамта сдвинулись

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня эту тему обсуждали на городском оперативном совещании.

Напомним, площадь перед Главпочтамтом благоустраивают по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Сдать объект обещали еще к 31 августа, но сроки перенесли.

Сейчас на площади завершаются работы по подготовке основания для укладки плитки. Сроки окончания благоустройства сместились на 17 ноября.

Исполняющий обязанности главы администрации города Тулы Дмитрий Миляев назвал общественное пространство «антиобщественным» и поручил наказать подрядчиков всеми возможными способами:

Дмитрий Миляев – Будущее общественное пространство возле Главпочтамта пока превратилось в антиобщественное. То, что происходит сегодня на площадке, — это безобразие как с точки зрения организации труда, так и с точки зрения соблюдения сроков. 17 ноября — это неудобный, но крайний срок. К подрядчику должны быть применены все предусмотренные контрактом штрафные санкции.

Дмитрий Миляев поручил взять проведение работ на общественных пространствах под особый контроль.

Стоимость благоустройства пространства в рамках программы «Формирование современной городской среды» – 33 млн рублей. По проекту планируется реконструкция уличного освещения, обустройство плиточного пространства, озеленение с обустройством клумб и посадкой деревьев. Планируется установить современные digital-часы c интерактивной цифровой 3D-платформой, led-экранами с трансляцией времени, погоды, рекламы. Вокруг установят smart-скамейки с разъемами для зарядки смартфонов.

Также предполагаются работы по мощению пешеходной зоны различными видами плитки, обустройство освещения, организация газонов с посадкой деревьев, установка лавочек и урн. Будет реконструирован вход в подземный переход.