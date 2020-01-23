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Сын экс-мэра Тулы Дмитрий Прокопук осужден за мошенничество
Фото из архива Myslo.

Сын экс-мэра Тулы Дмитрий Прокопук осужден за мошенничество

Такое решение вынес суд.

23 января в Центральном районном суде Тулы состоялось оглашение приговора 38-летнему сыну бывшего мэра города Дмитрию Прокопуку. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и назначил ему наказание в виде 2,5 лет в колонии-поселении и штрафа в размере 800 тысяч рублей, также ему запрещено на три года участвовать в госконтрактах.
 
Как следует из материалов дела, в 1996 году его отец Александр Прокопук создал ООО «Фирма Карго». В 2004 году директором этой организации стал его сын Дмитрий, после чего ему была передана вся доля уставного капитала. В 2007 году ООО «Карго» сменило вид деятельности и название на ООО СУ «Ламма».
 
В 2016 году на электронной площадке был размещен открытый электронный аукцион на комплексное благоустройство дворовых территорий в Зареченском округе, заказчиком которого выступила МУ «ГСЕЗ». Следствие считает, что Дмитрий Прокопук ознакомился с условиями этого аукциона, у него возник умысел на хищение денежных средств и он разработал преступный план.
 
В частности, Прокопук не собирался выполнять работы в полном объеме и из материалов надлежащего качества.
Летом 2016 года ООО СУ «Ламма» приступило к работам. Нарушая условия контракта, Дмитрий Прокопук организовал составление сведений об объемах выполненных работ, в том числе документации с ложной информацией, которую подписал и предоставил заказчику. Тот подписал, не зная, что фактическая стоимость и качество проделанной работы ниже предусмотренных контрактом.
 
Следствие установило, что в общей сложности Прокопуку было перечислено более 49 млн рублей, из которых он присвоил себе более 4 млн.
 
Дмитрий Прокопук признал свою вину, раскаялся, сотрудничал со следствием и возместил причиненный ущерб. В своем последнем слове сын экс-мэра напомнил об этом, а также сообщил суду, что у него старенькая мама и четверо несовершеннолетних детей, и поэтому просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
 
Стоит отметить, что прокуратура просила для подсудимого 3 года лишения свободы в колонии общего режима.
 

Напомним, в ходе прокурорской проверки по факту выполнения ООО СУ «Ламма» и ООО «СКИП» работ по муниципальным контрактам были выявлены значительные расхождения в объемах работ (недостаточная толщина резинового покрытия, устройство ограждения в меньшем объеме, укладка тротуарной плитки без цементного основания), которые были оплачены Городской службой единого заказчика в полном объеме за счет средств бюджета Тулы и области.

13 июня 2018 года по материалам проверки следственное отделение УФСБ России по Тульской области возбудило два уголовных дела по факту хищения бюджетных средств неустановленными лицами из числа сотрудников ООО СУ «Ламма» и ООО «СКИП». Кстати, в сентябре 2019 года гендиректор «СКИП» тоже был осужден за мошенничество.
 
К слову, именно «Ламма» занимается благоустройством площади перед главпочтамтом. Организация несколько раз срывала сроки сдачи объекта, а в конечном итоге власти заставили подрядчика переделывать свою работу, которая, мягко говоря, получилась некачественной. На благоустройство было выделено 33 млн рублей.
 
Отметим также, что «Ламма» выступила подрядчиком благоустройства площади Победы в Туле. Работы должны завершиться к 1 мая 2020 года.
 
Стоит отметить, что отец Дмитрия Прокопука, экс-мэр Тулы и директор МКП «Спецавтохозяйство» Александр Прокопук, был осужден на 6,5 лет лишения свободы за растрату 31 млн рублей бюджетных средств. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в центре Тулы.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:19 +25
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