Что в Тульской области будет открыто с 1 июня и закрыто до 15 июня
Полный список закрытых и открытых организаций, мест отдыха и шопинга для тех, кому надоела самоизоляция.
29 мая Губернатор Алексей Дюмин внес дополнения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области»
Согласно новой редакции документа, действие ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности, в регионе продлено до 15 июня.
Запрещены
- проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;
- нахождение на территории торговых и (или) развлекательных центров детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей);
- деятельность ночных клубов (дискотек), бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров (кинозалов), библиотек, детских игровых комнат (игровых залов, игротек), детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат (румов), спортивно-оздоровительных, спортивных клубов (залов) и фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций (заведений, центров);
- деятельность организаций дополнительного образования независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;
- деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи государственных учреждений Тульской области в сфере социального обслуживания населения;
- оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, оказываемых исключительно по предварительной записи при условии нахождения в помещении (зале) не более 1 посетителя и проведения дезинфекции помещений (оборудования, предметов) после каждого приема посетителя, а также заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;
- торговля непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, а также проведение ярмарок;
- деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах, и пунктах приема ставок;
- выезды любых организованных детских групп за ее пределы, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций.
Эти ограничения при условии соблюдения требований главного государственного санитарного врача по Тульской области НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на:
- деятельность плавательных бассейнов при условии соблюдения требований главного государственного санитарного врача по Тульской области;
- тренировочные мероприятия, проводимые без участия зрителей, спортивных команд сборных РФ, спортивных сборных команд Тульской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов (за исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их состав) в федеральных и региональных тренировочных центрах;
- занятия физкультурой и спортом на площадках на открытом воздухе (футбольные поля, мини-футбольные поля, открытые теннисные корты, плоскостные спортсооружения, скейтпарки, воркаут-площадки и проч);
- деятельность теннисных, картинговых, конных центров и центров активного отдыха, стрелковые центры, осуществляемую в формате индивидуальных занятий исключительно по предварительной записи;
- работу велопроката при условии использования гражданами перчаток и обеспечения дезинфекции оборудования.
Запрещено по 15 июня 2020 года
- бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Тульской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках (служебных поездках), при условии получения согласования заявки предприятия (принимающая сторона) на их размещение комитетом Тульской области по туризму и лиц, размещенных на день вступления в силу настоящего указа, а также работников медицинских организаций. Порядок рассмотрения заявки и направления согласования (отказа в согласовании), в том числе основания для отказа, устанавливается комитетом Тульской области по туризму. Допускается развертывание на базе гостиниц временных обсерваторов и отделений медицинских организаций в соответствии с государственными контрактами, заключаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Тульской области.
Отменено до 15 июня 2020 года
Проведение оздоровительной кампании детей, проживающих в Тульской области, в том числе на базе учреждений с дневным пребыванием, находящихся в ведении муниципальных образований Тульской области.
Временно приостановлены по 15 июня 2020 года:
- работа организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания;
- работа торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли;
- работа объектов торговли, реализующих строительные материалы;
- продажа продовольственных товаров вне стационарных помещений, за исключением нестационарных торговых объектов, размещенных в соответствии с действующим законодательством, относящихся к типу: «киоск», «киоск с остановочным навесом», «киоски-автоматы по продаже питьевой воды», «павильон», «автолавка»;
- работа салонов красоты, парикмахерских, тату-салонов, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие гражданина;
- посещение гражданами территорий зон отдыха, расположенных в муниципальных образованиях Тульской области (приложение №1).
При условии соблюдения требований главного государственного санитарного врача по Тульской области эти ограничения НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на:
- Работу организаций общественного питания, осуществляемую путем дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза;
- Оказание услуг общественного питания на свежем воздухе (открытые веранды и летние кафе), за исключением услуг кальянов для курения, проведения массовых или досуговых мероприятий, при обеспечении дистанции межзду столиками 1,5 метра, использования одноразового меню, обработки дезсредствами всех поверхностей после каждого посетителя;
- столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;
- аптеки и аптечные пункты;
- объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию;
- объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами;
- объекты розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия;
- салоны красоты и парикмахерские, осуществляющие деятельность исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно;
- солярии;
- объекты розничной торговли цветочной продукцией;
- объекты розничной торговли, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв метров, реализующие продукцию без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки или самовывоза;
- объекты розничной торговли, оборудованные отдельным наружным (уличным) входом, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. м, включая расположенные в них торговые секции (отделы);
Приостановлено до 15 июня 2020 года действие единых месячных льготных проездных билетов
Ограничения не распространяются на
- проведение официальных мероприятий органами госвласти или местного самоуправления при условии, что численность участников мероприятий не превышает 30 человек, обеспечена социальная дистанция между участниками, они используют маски, а места проведения мероприятий предварительно дезинфицируются;
- проведение публичных слушаний, предусмотренных законодательством РФ при условии, что численность участников слушаний не более 30, соблюдения социальной дистанции, обязательного использования масок и перчаток, проведения предварительной дезинфекции места проведения слушаний, использования оборудования для обеззараживания воздуха закрытого типа, работающего в присутствии людей, обеспечения термометрии всех участников.
Обязательный масочный режим введен на всей территории Тульской области.
Для граждан 65+ обязателен режим самоизоляции до 11 июня 2020 года. Для работающих граждан 65+ возможно оформление листов нетрудоспособности.
Жителям региона рекомендовано воздержаться от
- посещения религиозных объектов
- поездок за пределы Тульской области.