Что в Тульской области будет открыто с 1 июня и закрыто до 15 июня

Полный список закрытых и открытых организаций, мест отдыха и шопинга для тех, кому надоела самоизоляция.

29 мая Губернатор Алексей Дюмин внес дополнения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области»

Согласно новой редакции документа, действие ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности, в регионе продлено до 15 июня.

Запрещены

проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий , а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме; нахождение на территории торговых и (или) развлекательных центров детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей);

без сопровождения родителей (законных представителей); деятельность ночных клубов (дискотек), бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров (кинозалов), библиотек, детских игровых комнат (игровых залов, игротек), детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат (румов), спортивно-оздоровительных, спортивных клубов (залов) и фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций (заведений, центров);

ночных клубов (дискотек), бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров (кинозалов), библиотек, детских игровых комнат (игровых залов, игротек), детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат (румов), спортивно-оздоровительных, спортивных клубов (залов) и фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций (заведений, центров); деятельность организаций дополнительного образования независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме; деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи государственных учреждений Тульской области в сфере социального обслуживания населения;

оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, оказываемых исключительно по предварительной записи при условии нахождения в помещении (зале) не более 1 посетителя и проведения дезинфекции помещений (оборудования, предметов) после каждого приема посетителя, а также заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

торговля непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, а также проведение ярмарок;

деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах, и пунктах приема ставок;

выезды любых организованных детских групп за ее пределы, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций.

Эти ограничения при условии соблюдения требований главного государственного санитарного врача по Тульской области НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на:

деятельность плавательных бассейнов при условии соблюдения требований главного государственного санитарного врача по Тульской области;

при условии соблюдения требований главного государственного санитарного врача по Тульской области; тренировочные мероприятия, проводимые без участия зрителей, спортивных команд сборных РФ, спортивных сборных команд Тульской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов (за исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их состав) в федеральных и региональных тренировочных центрах;

спортивных команд сборных РФ, спортивных сборных команд Тульской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов (за исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их состав) в федеральных и региональных тренировочных центрах; занятия физкультурой и спортом на площадках на открытом воздухе (футбольные поля, мини-футбольные поля, открытые теннисные корты, плоскостные спортсооружения, скейтпарки, воркаут-площадки и проч);

(футбольные поля, мини-футбольные поля, открытые теннисные корты, плоскостные спортсооружения, скейтпарки, воркаут-площадки и проч); деятельность теннисных, картинговых, конных центров и центров активного отдыха, стрелковые центры, осуществляемую в формате индивидуальных занятий исключительно по предварительной записи;

осуществляемую в формате индивидуальных занятий исключительно по предварительной записи; работу велопроката при условии использования гражданами перчаток и обеспечения дезинфекции оборудования.

Запрещено по 15 июня 2020 года

- бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Тульской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках (служебных поездках), при условии получения согласования заявки предприятия (принимающая сторона) на их размещение комитетом Тульской области по туризму и лиц, размещенных на день вступления в силу настоящего указа, а также работников медицинских организаций. Порядок рассмотрения заявки и направления согласования (отказа в согласовании), в том числе основания для отказа, устанавливается комитетом Тульской области по туризму. Допускается развертывание на базе гостиниц временных обсерваторов и отделений медицинских организаций в соответствии с государственными контрактами, заключаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Тульской области.

Отменено до 15 июня 2020 года

Проведение оздоровительной кампании детей, проживающих в Тульской области, в том числе на базе учреждений с дневным пребыванием, находящихся в ведении муниципальных образований Тульской области.

Временно приостановлены по 15 июня 2020 года:

работа организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания;

работа торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли;

работа объектов торговли, реализующих строительные материалы;

продажа продовольственных товаров вне стационарных помещений, за исключением нестационарных торговых объектов, размещенных в соответствии с действующим законодательством, относящихся к типу: «киоск», «киоск с остановочным навесом», «киоски-автоматы по продаже питьевой воды», «павильон», «автолавка»;

работа салонов красоты, парикмахерских, тату-салонов, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие гражданина;

посещение гражданами территорий зон отдыха, расположенных в муниципальных образованиях Тульской области (приложение №1).

При условии соблюдения требований главного государственного санитарного врача по Тульской области эти ограничения НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на:

Работу организаций общественного питания, осуществляемую путем дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза;

Оказание услуг общественного питания на свежем воздухе (открытые веранды и летние кафе), за исключением услуг кальянов для курения, проведения массовых или досуговых мероприятий, при обеспечении дистанции межзду столиками 1,5 метра, использования одноразового меню, обработки дезсредствами всех поверхностей после каждого посетителя;

(открытые веранды и летние кафе), за исключением услуг кальянов для курения, проведения массовых или досуговых мероприятий, при обеспечении дистанции межзду столиками 1,5 метра, использования одноразового меню, обработки дезсредствами всех поверхностей после каждого посетителя; столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

аптеки и аптечные пункты;

объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию;

объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами;

объекты розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия;

салоны красоты и парикмахерские, осуществляющие деятельность исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно;

солярии;

объекты розничной торговли цветочной продукцией;

объекты розничной торговли, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв метров, реализующие продукцию без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки или самовывоза;

реализующие продукцию без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки или самовывоза; объекты розничной торговли, оборудованные отдельным наружным (уличным) входом, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. м, включая расположенные в них торговые секции (отделы);

Приостановлено до 15 июня 2020 года действие единых месячных льготных проездных билетов

Ограничения не распространяются на

- проведение официальных мероприятий органами госвласти или местного самоуправления при условии, что численность участников мероприятий не превышает 30 человек, обеспечена социальная дистанция между участниками, они используют маски, а места проведения мероприятий предварительно дезинфицируются;

- проведение публичных слушаний, предусмотренных законодательством РФ при условии, что численность участников слушаний не более 30, соблюдения социальной дистанции, обязательного использования масок и перчаток, проведения предварительной дезинфекции места проведения слушаний, использования оборудования для обеззараживания воздуха закрытого типа, работающего в присутствии людей, обеспечения термометрии всех участников.

Обязательный масочный режим введен на всей территории Тульской области.

Для граждан 65+ обязателен режим самоизоляции до 11 июня 2020 года. Для работающих граждан 65+ возможно оформление листов нетрудоспособности.

Жителям региона рекомендовано воздержаться от

- посещения религиозных объектов

- поездок за пределы Тульской области.



