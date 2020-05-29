В Тульской области скончались еще трое пациентов с COVID-19

За минувшие сутки три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии. Это жители Тулы, Богородицка и Щекинского района в возрасте старше 65 лет. У них в анамнезе — тяжелые хронические заболевания.

Таким образом, за всё время в Тульской области умерли 33 человека с подтвержденным коронавирусом.