В Тульской области за сутки рекордное число подтвержденных случаев коронавируса – 112

Фото из архива Myslo.

За всё время COVID-19 заразились 3644 жителя Тульской области.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На данный момент этот показатель является пиковым.

За предыдущие сутки коронавирус обнаружен у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского и Щекинского районов. Все своевременно изолированы.

109 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровело 8 264 человека.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.