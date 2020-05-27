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Генеральный директор УК «Подъем» Роман Лазарев: «Беремся за любые дома и восстанавливаем их»
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Генеральный директор УК «Подъем» Роман Лазарев: «Беремся за любые дома и восстанавливаем их»

Управляющая компания «Подъем» работает на тульском рынке ЖКХ всего два года, но за это время успела завоевать доверие и уважение туляков.

Сейчас компания обслуживает 12 многоквартирных домов в разных районах Тулы, но уже чувствует в себе силы взять под свое крыло еще десятки домов. О принципах работы УК, плюсах и преимуществах, команде и планах развития мы поговорили с генеральным директором  УК «Подъем» Романом Лазаревым.
 
 
 
Офис УК «Подъем» располагается в самом центре Тулы, на улице Академика Обручева, 1/6: несколько просторных, уютных комнат, приятная рабочая атмосфера и команда профессионалов, готовых прийти на помощь жителям в любое время суток.
– Роман Александрович, как и когда образовалась управляющая компания «Подъем»?
 
– Управляющая компания образовалась в группе компаний «Подъем» в 2018 году, а сама ГК «Подъем» на рынке в сфере ЖКХ уже 10 лет. Начинали мы с обслуживания лифтов в многоквартирных домах, а потом решили расширить свою деятельность. Мы наблюдали за тем, как работают управляющие компании, отмечали их ошибки и слабые места, обратили их в плюсы и с учетом этого решили создать свою УК и войти на этот рынок. Теперь помимо лифтов мы обслуживаем еще и дома. 
 
– В чем ваше конкурентное преимущество?
 
– На сегодняшний день мы  единственная УК, в которой есть собственная аккредитованная лифтовая служба. Наш очень большой плюс, на мой взгляд, – скорость выполнения заявок от жителей. Мы для себя выбрали приоритет – выполнять заявку в течение суток, даже стараемся сокращать эти сроки до трех часов. Также мы внедрили систему CR-M, теперь заявка от жителя вносится не только в бумажный журнал, но и в электронный.
 
Система автоматически ставит срок выполнения заявки, а когда сотрудник УК выполняет её, там всё отображается. Всё очень прозрачно. Это приложение можно установить на телефон и тем самым контролировать оперативность выполнения заявок. 
 
И еще один наш весомый плюс – в ноябре 2019 года мы создали газообслуживающую компанию «Подъем-газ» и теперь можем поставлять эту услугу тулякам. Мы – тульская компания, сами можем регулировать тарифы на обслуживание ВДГО, а жители могут решать все вопросы со мной на месте. 
 
– Сколько домов вы обслуживаете и сколько еще можете взять?
 
– У нас в обслуживании 12 домов в разных районах Тулы. Мы на небольшом объеме «отрепетировали» свою работу, услуги поставляем качественно и сейчас готовы перейти к обслуживанию большего количества домов.
 
Мы беремся за любые дома и восстанавливаем их, мы не боимся работать. Ресурсы у нас есть. У нас команда профессионалов, полный укомплектованный штат. Думаю, еще сто домов мы сможем обслужить. 
 
– Роман Александрович, назовите главный принцип вашей работы.
 
– Мы всегда работаем только над собой. Если жители чем-то недовольны, то мы обязательно исправим все недочеты. Кстати, именно жители учат нас многому, мы находимся в постоянном диалоге с ними. Это лакмусовая бумажка нашей работы.
 
Запишите адрес офиса УК «Подъем»: Тула, ул. Академика Обручева, 1/6, офис 21, вход со стороны ул. Н. Руднева. Тел.: 25-07-02, 8-915-786-99-92. www.pdm71.ru.
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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:00 0
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