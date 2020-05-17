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Динамика распространения COVID-19 в Тульской области: актуальные графики

Динамика распространения COVID-19 в Тульской области: актуальные графики

Наш регион по-прежнему входит в десятку самых зараженных субъектов РФ.

В Тульской области за минувшие сутки выявили 97 новых случаев коронавируса. Отметим, на данный момент пик заболеваемости в регионе был зафиксирован 15 мая — тогда COVID-19 подтвердился у 105 человек.

На данный момент Тульская область находится на 9-м месте по количеству заболевших среди всех регионов РФ. За весь период у нас зафиксирован 2461 случай заболевания коронавирусом. По мнению специалистов, пик заболеваемости в регионе наступит в ближайшие недели.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.

Согласно данным на 17 мая Россия занимает второе место в мире по количеству заболевших коронавирусом.

Сюжет: Коронавирус
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