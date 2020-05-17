Динамика распространения COVID-19 в Тульской области: актуальные графики
Наш регион по-прежнему входит в десятку самых зараженных субъектов РФ.
В Тульской области за минувшие сутки выявили 97 новых случаев коронавируса. Отметим, на данный момент пик заболеваемости в регионе был зафиксирован 15 мая — тогда COVID-19 подтвердился у 105 человек.
На данный момент
Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.
Согласно данным на 17 мая Россия занимает второе место в мире по количеству заболевших коронавирусом.