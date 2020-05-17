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В Донском «Лада Приора» на скорости влетела в столб
Фото из группы ВКонтакте "Подслушано Новомосковск"

В Донском «Лада Приора» на скорости влетела в столб

Водителя госпитализировали с различными травмами.

17 мая в 4.05 в Донском в микрорайоне Новоугольный на улице Новомосковской 24-летний водитель автомобиля «Лада Приора», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в опору ЛЭП.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:29 +9
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