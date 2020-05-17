В Донском «Лада Приора» на скорости влетела в столб

Фото из группы ВКонтакте "Подслушано Новомосковск"

17 мая в 4.05 в Донском в микрорайоне Новоугольный на улице Новомосковской 24-летний водитель автомобиля «Лада Приора», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в опору ЛЭП.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются.