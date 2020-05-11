Когда в Тульской области ожидается пик заболеваемости коронавирусом

Фото из архива Myslo и пресс-службы правительства Тульской области.

11 мая губернатор Алексей Дюмин провел рабочее совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев доложил, что в регионе показатель зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч жителей составил 127,2, а темп прироста — 5%.

Он также добавил, что в Тульской области тестирование на новую коронавирусную инфекцию проводят 5 лабораторий суммарным суточным объемом до 3 тыс. исследований в день. По состоянию на 11 мая в резерве есть тест-системы для проведения 17 тысяч исследований. Уже обследовано более 42 тыс. человек.

Главный санитарный врач региона отметил, что в ближайшие три недели стоит ожидать пика заболеваемости.

Однако благодаря принятым в регионе мерам значения будут не столь велики, как могли бы.