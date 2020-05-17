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В Тульской области 97 новых случаев коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 97 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Общее число заболевших за всё время составило 2461 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 10 человек работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные контактировали с заболевшими. Люди с подтвержденным диагнозом были своевременно изолированы.

За сутки 27 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. Полностью выздоровели 4207 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.

Сюжет: Коронавирус
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