В Тульской области 97 новых случаев коронавируса

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Общее число заболевших за всё время составило 2461 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 10 человек работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные контактировали с заболевшими. Люди с подтвержденным диагнозом были своевременно изолированы.

За сутки 27 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. Полностью выздоровели 4207 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.