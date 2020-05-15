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В тульских детсадах работают 180 дежурных групп
Фото из архива Myslo.

В тульских детсадах работают 180 дежурных групп

Ежедневно группы посещают 1500 детей.

Группы организованы для детей, чьи родители работают в непрерывно действующих организациях и там, где выполняют неотложные работы.

Зачисление в дежурную группу осуществляется на основании письменного заявления одного из родителей (законных представителей) ребенка.

Для обеспечения безопасности воспитанников и работников образовательных учреждений проводятся необходимые профилактические мероприятия в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Тульской области, министерства образования Тульской области.

Численность одной группы — 10 человек. Прием в группу осуществляется только после обязательного утреннего фильтра с использованием бесконтактных термометров. Дети и сотрудники с признаками респираторных заболеваний к образовательному процессу не допускаются.

Работа дежурных групп организована по принципу групповой изоляции, контакты воспитанников разных групп ограничены.

В закрепленных за группами помещениями проводится текущая дезинфекция и уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей, увеличена кратность проветривания помещений.

Особое внимание уделяется соблюдению личной и респираторной гигиены участников образовательных отношений. Сотрудники учреждений обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Сейчас в тульских детсадах работают 180 дежурных групп, которые принимают более 1500 воспитанников ежедневно.

 
 
 
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