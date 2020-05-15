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В Тульской воздушно-десантной дивизии прошли сборы с командирами воинских частей и подразделений

В Тульской воздушно-десантной дивизии прошли сборы с командирами воинских частей и подразделений

В них приняли участие 300 человек.

12 мая в соответствии с планом подготовки Тульского соединения на 2020 учебный год на территории 51 гвардейского парашютно-десантного полка начались учебно-методические сборы с командирами воинских частей и подразделений.

В рамках второго дня сборов прошли показные занятия по огневой подготовке и по вождению бронетанковой и автомобильной техники.

В ходе занятия по огневой подготовке командиры воинских частей выработали единое понимание в порядке проведения занятий по огневой подготовке, ознакомились с новыми учебными точками.

Под руководством командира соединения гвардии полковника Евгения Тонких были выполнены нормативы по огневой подготовке. Командирам объясняли принципы организации огневой подготовки на мишенном поле и в тыловой зоне.

Также для них провели занятие по вождению боевых машин и автомобильной техники, объяснили порядок выполнения нормативов по технической подготовке.

Учебно-методические сборы прошли с 12 по 15 мая с привлечением более 300 человек из различных частей соединения. В Тулу прибыли офицеры из различных городов дислокации частей соединения из Рязани, Наро-Фоминска.

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В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 1
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 2
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 3
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 4
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 5
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 6
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 7
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 8
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 9
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 10
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 11
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 12
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 13
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 14
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 15
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 16
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 17
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 18
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 19
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 20
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 21
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 22
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 23
В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 24
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В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 27
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В Тульской воздушно-десантной дивизии проводятся сборы , Фото: 32
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