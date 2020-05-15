В Тульской воздушно-десантной дивизии прошли сборы с командирами воинских частей и подразделений

В них приняли участие 300 человек.

12 мая в соответствии с планом подготовки Тульского соединения на 2020 учебный год на территории 51 гвардейского парашютно-десантного полка начались учебно-методические сборы с командирами воинских частей и подразделений.

В рамках второго дня сборов прошли показные занятия по огневой подготовке и по вождению бронетанковой и автомобильной техники.

В ходе занятия по огневой подготовке командиры воинских частей выработали единое понимание в порядке проведения занятий по огневой подготовке, ознакомились с новыми учебными точками.

Под руководством командира соединения гвардии полковника Евгения Тонких были выполнены нормативы по огневой подготовке. Командирам объясняли принципы организации огневой подготовки на мишенном поле и в тыловой зоне.

Также для них провели занятие по вождению боевых машин и автомобильной техники, объяснили порядок выполнения нормативов по технической подготовке.

Учебно-методические сборы прошли с 12 по 15 мая с привлечением более 300 человек из различных частей соединения. В Тулу прибыли офицеры из различных городов дислокации частей соединения из Рязани, Наро-Фоминска.