Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.
В Туле полиция задержала мужчину за агрессию в ответ на просьбу надеть маску
В городе прошел полицейский рейд по проверке соблюдения масочного режима.
В Туле сотрудники полиции продолжают рейды, в ходе которых проверяют соблюдение введенного в области масочного режима. 15 мая полицейские посетили один из супермаркетов на пр. Ленина.
В ходе мероприятия стражи порядка встретили мужчину без маски и вежливо попросили надеть ее. Однако ответом был категоричный отказ. Полицейские настаивали, поэтому мужчина попытался уйти, ругался матом, отталкивал сотрудников и не желал предъявлять документы. Поэтому его задержали и доставили в райотдел.
Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в отношении 30-летнего мужчины составлены административные протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и за мелкое хулиганство.
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