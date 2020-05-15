В Туле полиция задержала мужчину за агрессию в ответ на просьбу надеть маску

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Туле сотрудники полиции продолжают рейды , в ходе которых проверяют соблюдение введенного в области масочного режима. 15 мая полицейские посетили один из супермаркетов на пр. Ленина.

В ходе мероприятия стражи порядка встретили мужчину без маски и вежливо попросили надеть ее. Однако ответом был категоричный отказ. Полицейские настаивали, поэтому мужчина попытался уйти, ругался матом, отталкивал сотрудников и не желал предъявлять документы. Поэтому его задержали и доставили в райотдел.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в отношении 30-летнего мужчины составлены административные протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и за мелкое хулиганство.