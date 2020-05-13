Фото из архива Myslo.

В Туле сохраняется низкий уровень самоизоляции. Неудивительно, ведь режим нерабочих дней в России завершился с 12 мая. Но при этом в Тульской области сохраняется режим повышенной готовности до 31 мая. В нашем регионе действует ряд ограничений.

Как подсчитал «Яндекс», индекс самоизоляции в областной столице на 18.30 составил 2,4 балла.

В соседних с нами регионах этот показатель немного выше. В Орле — 2,5 балла, в Рязани — 2,6, в Калуге — 2,7, в Липецке — 2,8, в Москве — 2,9.

Напомним, в Тульской области действует «масочный» режим. Жители Тулы и Новомосковска, а также Веневского, Тепло-Огаревского, Щекинского, Заокского и Ясногорского районов обязаны носить средства индивидуальной защиты.

Как правильно соблюдать «масочный» режим, чтобы не получить штраф, читайте здесь.