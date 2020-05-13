новости
новости
Регистрация
В Туле сохраняется низкий уровень самоизоляции
Фото из архива Myslo.

В Туле сохраняется низкий уровень самоизоляции

Индекс на 18.30 составил 2,4 балла.

В Туле сохраняется низкий уровень самоизоляции. Неудивительно, ведь режим нерабочих дней в России завершился с 12 мая. Но при этом в Тульской области сохраняется режим повышенной готовности до 31 мая. В нашем регионе действует ряд ограничений.

Как подсчитал «Яндекс», индекс самоизоляции в областной столице на 18.30 составил 2,4 балла.

В соседних с нами регионах этот показатель немного выше. В Орле — 2,5 балла, в Рязани — 2,6, в Калуге — 2,7, в Липецке — 2,8, в Москве — 2,9.

Напомним, в Тульской области действует «масочный» режим. Жители Тулы и Новомосковска, а также Веневского, Тепло-Огаревского, Щекинского, Заокского и Ясногорского районов обязаны носить средства индивидуальной защиты.

Как правильно соблюдать «масочный» режим, чтобы не получить штраф, читайте здесь.

Сюжет: Коронавирус
Из-за пандемии в России проведут ЕГЭ в новом формате и отменят два экзамена для девятиклассников
Жизнь Тулы и области
Из-за пандемии в России проведут ЕГЭ в новом формате и отменят два экзамена для девятиклассников
сегодня, в 13:53, 19 2554 4
Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 13 мая
Жизнь Тулы и области
Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 13 мая
сегодня, в 13:22, 28 16785 1
В Тульской области количество заразившихся COVID-19 превысило 2 тысячи: динамика распространения коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области количество заразившихся COVID-19 превысило 2 тысячи: динамика распространения коронавируса
сегодня, в 12:58, 21 2894 2
В Тульской области скончались еще два пациента с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области скончались еще два пациента с COVID-19
сегодня, в 10:39, 43 8506 0
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 19:08 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
индекс самоизоляцииограничениякоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк предстанет перед судом за убийство собутыльника
Туляк предстанет перед судом за убийство собутыльника
Как тулякам получить федеральные выплаты на детей до 16 лет
Как тулякам получить федеральные выплаты на детей до 16 лет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.