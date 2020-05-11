Что в Тульской области будет закрыто и открыто до 31 мая

Полный список закрытых и открытых организаций для тех, кому не сидится дома.

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» от 30 апреля 2020 года.

До 31 мая в Тульской области сохраняется действие ряда ограничений и запретов, установленных с учетом эпидемиологической ситуации в Тульской области.

Запрещены

проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

нахождение на территории торговых и (или) развлекательных центров детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей);

деятельность ночных клубов (дискотек), бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров (кинозалов), библиотек, детских игровых комнат (игровых залов, игротек), детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат (румов), спортивно-оздоровительных, спортивных клубов (залов) и фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций (заведений, центров);

деятельность организаций дополнительного образования независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи государственных учреждений Тульской области в сфере социального обслуживания населения;

оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, оказываемых исключительно по предварительной записи при условии нахождения в помещении (зале) не более 1 посетителя и проведения дезинфекции помещений (оборудования, предметов) после каждого приема посетителя, а также заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

торговля непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, а также проведение ярмарок;

деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах, и пунктах приема ставок;

выезды любых организованных детских групп за ее пределы, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на деятельность плавательных бассейнов при условии соблюдения требований главного государственного санитарного врача по Тульской области.

По 31 мая 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Тульской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках (служебных поездках), при условии получения согласования заявки предприятия (принимающая сторона) на их размещение комитетом Тульской области по туризму и лиц, размещенных на день вступления в силу настоящего указа, а также работников медицинских организаций. Порядок рассмотрения заявки и направления согласования (отказа в согласовании), в том числе основания для отказа, устанавливается комитетом Тульской области по туризму. Допускается развертывание на базе гостиниц временных обсерваторов и отделений медицинских организаций в соответствии с государственными контрактами, заключаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Тульской области.

Временно приостановлены на территории Тульской области до 24.00 час. 31 мая 2020 года:

работа организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания;

работу торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли;

работа объектов торговли, реализующих строительные материалы; продажу продовольственных товаров вне стационарных помещений, за исключением нестационарных торговых объектов, размещенных в соответствии с действующим законодательством, относящихся к типу: «киоск», «киоск с остановочным навесом», «киоски-автоматы по продаже питьевой воды», «павильон», «автолавка»;

работа салонов красоты, парикмахерских, тату-салонов, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие гражданина;

посещение гражданами территорий парков культуры и отдыха, а также территорий общественных пространств, расположенных в муниципальных образованиях Тульской области (приложение № 1), за исключением граждан, работающих или посещающих объекты, расположенные на указанных территориях, с целью приобретения товаров, получения услуг, выполнения работ или проживающих в них.

Ограничения не распространяются на:

Работу организаций общественного питания, осуществляемую путем дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза; столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций; аптеки и аптечные пункты;

объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию;

объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами; объекты розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия;

салоны красоты и парикмахерские, осуществляющие деятельность исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно;

объекты розничной торговли, реализующие продукцию без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки;

объекты розничной торговли цветочной продукцией; объекты розничной торговли, оборудованные отдельным наружным (уличным) входом, площадь торговых залов которых не превышает 200 кв.м, при условии соблюдения рекомендаций Главного государственного санитарного врача по Тульской области;

работу объектов торговли, реализующих строительные материалы без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки или самовывоза;

занятия гражданами физической культурой и спортом на открытом воздухе в парках культуры и отдыха, территориях общественных пространств, указанных в строках 21, 25, 30 приложения № 1 к настоящему указу, при условии совместных занятий не более двух человек и расстояний между занимающимися более 5 метров;

прогулки граждан на открытом воздухе в парках культуры и отдыха, территориях общественных пространств, указанных в строках 21, 25 приложения № 1 к настоящему указу, не более 2 человек при условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания) и соблюдения социального дистанцирования, без учета несовершеннолетних детей.