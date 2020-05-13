Как тулякам получить федеральные выплаты на детей до 16 лет

Президент России Владимир Путин объявил о расширении мер поддержки семей с детьми. Рассказываем, как получить ежемесячные и единовременные «детские».

Выплаты на детей до 3-х лет

В соответствии с Указом Президента теперь эту выплату могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи с детьми, родившимися с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года включительно. Размер ежемесячной выплаты – 5 тысяч рублей.

Выплата производится за апрель-июнь на каждого ребенка в возрасте до 3-х лет. Срок подачи заявления – до 1 октября 2020 года. При обращении за выплатой с 1 июля до 1 октября 2020 года будет выплачиваться сразу вся сумма за три месяца – 15 000 рублей, если ребенку не исполнилось 3-х лет до 1 июля 2020 года.

Право на выплату возникает у родителей или усыновителей в случаях, если:

единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 по 31 декабря 2019 года. Заявление на выплату может подать любой из родителей или усыновителей. у семьи есть или было право на материнский капитал: первый ребенок родился с 1 января по 30 июня 2020 года, или в семье двое и более детей, родившихся с 2007 года. В таком случае электронное заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал.

Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в стране. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ. Если у вас несколько детей до 3 лет, то на всех детей подается одно заявление.

Подача заявления в электронном виде

Для заявления нужны данные из свидетельства о рождении ребенка и банковского счёта. Нужно подготовить документ, удостоверяющий личность заявителя, его СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка. Приготовьте их заранее, чтобы заполнить все поля и получить выплату.

Для заявления понадобятся: документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), его СНИЛС, свидетельство о рождении каждого ребенка, реквизиты банковского счета.

Если у ребенка (детей) нет свидетельства о рождении, выданного органом ЗАГС Российской Федерации, обратитесь в клиентскую службу Пенсионного фонда России (ПФР) или в МФЦ. Обратите внимание, что личный прием ведется только по предварительной записи!

Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет

Семьи с детьми, достигшими возраста от 3 до 16 лет в период с 11 мая 2020 года по 30 июня 2020 года включительно, с 1 июня 2020 года имеют право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка.

Заявление подается одно на всех детей. О том, как это сделать, мы уже писали. Выплаты начнутся с 1 июня. Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в стране, ребенок тоже должен быть гражданином России. Подает заявление один из родителей или опекунов.

Для заявления понадобятся: документ, удостоверяющий личность заявителя, его СНИЛС, свидетельство о рождении каждого ребенка, реквизиты банковского счета. Для опекунов документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя.

Реквизиты банковского счета вы можете взять в онлайн-банке. В заявлении заполняются: 20-значный номер вашего личного счета, номер БИК и корреспондентского счета. Обратите внимание: при заполнении реквизитов банковского счета нужно убрать галочку «ручной ввод», тогда наименование банка после указания БИК будет введено автоматически, что позволит избежать ошибок при вводе.

Никаких документов прилагать не нужно: все данные проверяются автоматически. Выплата не может перечисляться на счет другого лица – только заявителю. Деньги поступят на счет в течение трех рабочих дней после принятия положительного решения.