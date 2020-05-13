Туляк предстанет перед судом за убийство собутыльника

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Следственным отделом по Пролетарскому району Тулы СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, днем 24 марта обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым в квартире на ул. Фучика. Мужчины поссорились – злоумышленник схватил нож и нанёс приятелю не менее восьми ударов в грудь. От полученных ран тот скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд, убийце грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.