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Туляк предстанет перед судом за убийство собутыльника
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Туляк предстанет перед судом за убийство собутыльника

Мужчина нанёс приятелю не менее восьми ножевых ранений.

Следственным отделом по Пролетарскому району Тулы СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, днем 24 марта обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым в квартире на ул. Фучика. Мужчины поссорились – злоумышленник схватил нож и нанёс приятелю не менее восьми ударов в грудь. От полученных ран тот скончался на месте. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд, убийце грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:28 +3
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