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Владимир Путин: С 12 мая в России завершится единый режим нерабочих дней
Фото kremlin.ru.

Владимир Путин: С 12 мая в России завершится единый режим нерабочих дней

Но опасность распространения коронавируса никуда не отступила.

- Главное для нас — жизнь, здоровье, безопасность людей. Сегодня, 11 мая, истекает период нерабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более 6 недель. Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии, — заявил президент Владимир Путин во время совещания с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

По словам главы государства, в каждом регионе есть все необходимое, чтобы оказывать людям с тяжелыми осложнениями специализированную помощь. Врачи знают о болезни гораздо больше, чем в начале эпидемии. Отработаны новые методики лечения. Благодаря заранее принятым мерам сохранены многие тысячи жизней.

Что изменилось за прошедшие недели?

- Мы на порядок нарастили количество тестирования. Начинали с 2500 в начале марте, сейчас каждый день проводится около 170 тысяч тестов. Это один из самых высоких показателей в мире. У нас есть возможность выявлять болезнь на ранней стадии, — отметил Владимир Путин. — Чем эффективнее будем проводить тестирование, тем быстрее преодолеем эпидемию. К середине мая удвоим количество тестирования.

Страна сейчас переходит к началу поэтапного выхода из режима ограничений, который «не может быть одномоментный и должен проходить при соблюдении всех санитарных требований».

Президент отметил, что эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Нельзя руководствоваться «общей калькой».

- С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны завершается.

Но не завершается борьба с эпидемией, опасность сохраняется. Нам нельзя допустить новой волны эпидемии, — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что выход из режима ограничений быстрым не будет. И отметил, что по всей стране исключаются любые массовые мероприятия. Всем строго необходимо соблюдать санитарные мероприятия.

Кроме того, для граждан 65+ и тех, кто имеет хронические заболевания, сохраняется режим повышенной безопасности.

Сюжет: Коронавирус
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