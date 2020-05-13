Под Тулой незаконно захоронили более 3 млн литров нефтепродуктов

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о защите окружающей среды и природопользовании, и на основании полученных материалов возбуждены уголовные дела.

«В нарушение экологических требований неустановленные лица на границах территории бывшего общества с ограниченной ответственностью «Тульский горнохимический комбинат» в р. п. Ленинский захоронили более 3 тыс. м³ (3 млн литров) опасных химических веществ и нефтепродуктов, относящихся к 3 классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду. В результате умышленных действий неустановленных лиц произошло загрязнение атмосферного воздуха и почвы», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По информации Myslo, более 15 бочек по 200 тонн уже извлечены и еще сотни литров остаются в котлованах и траншеях, оставшихся от деятельности комбината. Он прекратил свою работу в 2010 году после окончания процедуры банкротства. Деятельность его была связана с добычей известняка, гипсового камня и мела. Кто-то воспользовался оставшимися после извлечения полезных ископаемых траншеями и складировал там отходы. Обнаружены они были случайно некоторое время назад.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. По итогам их рассмотрения возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (захоронение отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды).

Расследование уголовных дел находится на контроле в природоохранной прокуратуре.

Напомним, в 2019 году в Туле в Комарках была обнаружена экологическая бомба: из-под земли сочился битум. Нефтепродукты начали выходить на поверхность после строительства в этом месте канализационной насосной станции.