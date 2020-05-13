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Под Тулой незаконно захоронили более 3 млн литров нефтепродуктов

Под Тулой незаконно захоронили более 3 млн литров нефтепродуктов

Возбуждены уголовные дела. Захоронение обнаружено на территории недействующего Тульского горнохимического комбината.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о защите окружающей среды и природопользовании, и на основании полученных материалов возбуждены уголовные дела.

«В нарушение экологических требований неустановленные лица на границах территории бывшего общества с ограниченной ответственностью «Тульский горнохимический комбинат» в р. п. Ленинский захоронили более 3 тыс. м³ (3 млн литров) опасных химических веществ и нефтепродуктов, относящихся к 3 классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду. В результате умышленных действий неустановленных лиц произошло загрязнение атмосферного воздуха и почвы», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

 

По информации Myslo, более 15 бочек по 200 тонн уже извлечены и еще сотни литров остаются в котлованах и траншеях, оставшихся от деятельности комбината. Он прекратил свою работу в 2010 году после окончания процедуры банкротства. Деятельность его была связана с добычей известняка, гипсового камня и мела. Кто-то воспользовался оставшимися после извлечения полезных ископаемых траншеями и складировал там отходы. Обнаружены они были случайно некоторое время назад.

  

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. По итогам их рассмотрения возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (захоронение отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды).

Расследование уголовных дел находится на контроле в природоохранной прокуратуре.

Напомним, в 2019 году в Туле в Комарках была обнаружена экологическая бомба: из-под земли сочился битум. Нефтепродукты начали выходить на поверхность после строительства в этом месте канализационной насосной станции.

После публикации Myslo об экологическом происшествии была собрана специальная комиссия из сотрудников городской администрации, представителей регионального министерства природных ресурсов и экологии, МЧС, Росприроднадзора и геофизиков. Ликвидировали очаг загрязнения в два этапа: засыпали очаг доломитовой мукой, которая, вступая в реакцию с битумом, образует твердую поверхность, а после «корку» накрыли плодородным слоем почвы. На эти работы из бюджета город потратил 1,3 млн рублей.
 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:05 +3
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