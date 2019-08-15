«Озеро» с нефтепродуктами в тульском поселке засыпают доломитовой мукой

Фото Сергея Старикова.

На эти работы из городского бюджета выделили 1,3 млн рублей.

«Озеро» с нефтепродуктами в тульском поселке Комарки засыпают доломитовой мукой. Работы проводит подрядчик ООО «Аквастронг».

Напомним, нефтепродукты начали выходить на поверхность после строительства в этом месте канализационной насосной станции. Местные жители предположили, что при строительстве была повреждена зарытая в землю ёмкость и вещество (предположительно, битум) начало сочиться из земли. Однако при проведении первоначальных работ наличие ёмкости в грунте поставили под сомнение.

Была собрана специальная комиссия из сотрудников городской администрации, представителей регионального министерства природных ресурсов и экологии, МЧС, Росприроднадзора и геофизиков. Приняли решение ликвидировать очаг загрязнения в два этапа.

- Было выявлено, что на место изъятого загрязняющего вещества поступило такое же количество нефтесодержащего продукта (порядка 80 куб. м было удалено специалистами и тот же объем был восполнен). В связи с чем в рамках первого этапа работ решили засыпать очаг доломитовой мукой, которая, вступая в реакцию с битумом, образует твердую поверхность, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы контролирует, в том числе, и министерство экологии и природных ресурсов Тульской области.

Сейчас специалисты наблюдают за химической реакцией.

После образования твердой «корки» место засыплют плодородным слоем почвы. На эти работы из бюджета города выделили 1,3 млн рублей.

Вторым этапом будет подготовка проектной документации для определения границ подземного загрязнения. В настоящее время составляется техническое задание для проведения аукциона.

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