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Из-за пандемии в России проведут ЕГЭ в новом формате и отменят два экзамена для девятиклассников

Из-за пандемии в России проведут ЕГЭ в новом формате и отменят два экзамена для девятиклассников

Кроме того, сдавать ЕГЭ в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые собираются поступать в высшие учебные заведения.

Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Об этом сообщил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк на совещании с регионами. Он уточнил, что такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время. 

Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

– ЕГЭ – действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения, – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.

Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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