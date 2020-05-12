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Тула вышла на улицу: индекс самоизоляции в городе упал до рекордно низкой отметки
Фото из архива Myslo.

Тула вышла на улицу: индекс самоизоляции в городе упал до рекордно низкой отметки

По данным «Яндекса», на 11.40 индекс составлял 1,3 балла.

«Яндекс» продолжает мониторить ситуацию с самоизоляцией граждан. Судя по статистике, в Туле снова очень много людей на улице. Таковы данные, представленные к 11.40 12 мая.

Отметим, что в Туле самый низкий уровень самоизоляции по сравнению с соседними областями. Правда, у них этот показатель тоже не слишком высок: в Рязани всего 1,4 балла, в Калуге — 1,6, в Орле — 1,7. Даже в Москве, где из-за коронавируса действуют жесткие ограничения, индекс самоизоляции составляет 2,3 балла.

 

Напомним, «Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс. Для этого сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение индекса, тем лучше горожане соблюдают самоизоляцию. Полную картину самоизоляции можно увидеть здесь.

Сюжет: Коронавирус
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