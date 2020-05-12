Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая
Самые зараженные города — Тула, Новомосковск и Алексин.
Опубликована карта распространения коронавирусной инфекции в Тульской области. За минувшие сутки у нас зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусом.
На данный момент самые зараженные города Тульской области — Тула, Новомосковск, Алексин.
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