Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая

Самые зараженные города — Тула, Новомосковск и Алексин.

На данный момент самые зараженные города Тульской области — Тула, Новомосковск, Алексин.

Опубликована карта распространения коронавирусной инфекции в Тульской области. За минувшие сутки у нас зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусом.

сегодня, в 11:36,

сегодня, в 11:36, 56 1892 3

сегодня, в 12:07,

сегодня, в 12:07, 67 2852 -9

сегодня, в 12:45,

сегодня, в 12:45, 49 1648 -2

сегодня, в 14:03,

сегодня, в 14:03, 45 4396 4

Все новости сюжета