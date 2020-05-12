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Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая

Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая

Самые зараженные города — Тула, Новомосковск и Алексин.

Опубликована карта распространения коронавирусной инфекции в Тульской области. За минувшие сутки у нас зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусом.

На данный момент самые зараженные города Тульской области — Тула, Новомосковск, Алексин.

 
 
Сюжет: Коронавирус
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