Главный санитарный врач Тульской области о коронавирусе: «Мы смягчаем ограничения и готовы отвечать за эти шаги»

- С 12 мая мы смягчаем ограничительные меры , несмотря на числовой рост количества заболевших. На данном этапе мы готовы отвечать за эти шаги. Подчеркну, да, количество зарегистрированных с коронавирусом велико, но очаги, которые мы видим, связаны в основном с объектами, куда попадают инфицированные, — заявил глава Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.

По его словам, введение обязательного масочного режима необходимо, чтобы, в том числе, начали работать небольшие промтоварные магазины с отдельным входом с улицы. Бутики в торговых центрах по-прежнему будут закрыты . Ломовцев ожидает, что откроются маленькие магазинчики обуви, одежды, сантехники.

- Мы рассчитываем на то, что торговые точки будут соблюдать меры безопасности. Будут использовать маски и сотрудники, и посетители, соблюдать дистанцию, делать влажные уборки и мыть руки, — заявил он.