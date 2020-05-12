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Главный санитарный врач Тульской области о коронавирусе: «Мы смягчаем ограничения и готовы отвечать за эти шаги»

Главный санитарный врач Тульской области о коронавирусе: «Мы смягчаем ограничения и готовы отвечать за эти шаги»

В правительстве Тульской области прошел брифинг по вопросам эпидситуации в регионе.

- С 12 мая мы смягчаем ограничительные меры, несмотря на числовой рост количества заболевших. На данном этапе мы готовы отвечать за эти шаги. Подчеркну, да, количество зарегистрированных с коронавирусом велико, но очаги, которые мы видим, связаны в основном с объектами, куда попадают инфицированные, — заявил глава Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.
 
По его словам, введение обязательного масочного режима необходимо, чтобы, в том числе, начали работать небольшие промтоварные магазины с отдельным входом с улицы. Бутики в торговых центрах по-прежнему будут закрыты. Ломовцев ожидает, что откроются маленькие магазинчики обуви, одежды, сантехники.
 
- Мы рассчитываем на то, что торговые точки будут соблюдать меры безопасности. Будут использовать маски и сотрудники, и посетители, соблюдать дистанцию, делать влажные уборки и мыть руки, — заявил он.
 
Напомним, на 12 мая в Тульской области зарегистрировано 90 новых заболевших коронавирусом. За весь период число заболевших составило 1971 человек.
 
С 12 мая в Тульской области ослабили карантинные меры

 

 

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Люди
Александр Ломовцев
Место
Тульская область

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