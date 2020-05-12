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Где тулякам взять справку для бассейна?
Разъяснения дал Александр Ломовцев, руководитель Тульского Роспотребнадзора.
По словам Ломовцева, в Тульской области бассейнов немного, каждый получил предписание главного санврача.
Требования там жесткие, в том числе главное — 2 человека на дорожке независимо от ее длины, обязательная справка об отсутствии коронавирусной инфекции от врача для посетителей. Подробно здесь.
Справку можно получить в поликлинике, позвонив туда — документ придет на электронную почту.
- Разрыв между сеансами в 40 минут позволит избежать скопления людей. А маску в душевых и самом бассейне носить не надо, заявил Александр Ломовцев.
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