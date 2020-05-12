На 12 мая в Тульской области зарегистрировано 90 новых заболевших коронавирусом

За весь период число заболевших составило 1971 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Узловского и Щекинского районов. Из них 14 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы.

20 жителей Тулы, Дубны и Киреевского района выздоровели от COVID-19.



За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3711 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 232 243 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 12 мая 2020 года выявлен 4 млн 251 тыс. 071 заболевший коронавирусом, прирост за сутки составил 84 545 случаев.