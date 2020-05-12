Справка, маски и 2 человека на дорожке: как будут работать тульские бассейны с 12 мая?

В соответствии с указом губернатора Тульской области с 12 мая возобновлена деятельность плавательных бассейнов.

Организация их работы должна осуществляться с соблюдением следующих требований, определенных предписаниями главного государственного санитарного врача по Тульской области:

обеспечить контроль за состоянием здоровья посетителей бассейна, включая проведение бесконтактной термометрии лицам на входе в здание и, в случае выявления повышенной температуры и респираторных симптомов, не допускать до посещения бассейна;

обеспечить регистрацию посетителей (Ф.И.О., адрес места жительства, контактный телефон) для определения возможного круга контактных лиц по новой коронавирусной инфекции;

обеспечить допуск посетителей только при наличии справки медицинского учреждения (по месту прикрепления) о том, что посетитель не находится под медицинским наблюдением по новой коронавирусной инфекции;

обеспечить ежедневную, перед началом и в течение рабочей смены бесконтактную термометрию персонала и при выявлении повышенной температуры и респираторных симптомов изолировать таких сотрудников, отстранить от работы и направить к врачу;

обеспечить соблюдение персоналом масочного режима и организовать его обследование на наличие новой коронавирусной инфекции с периодичностью раз в неделю;

обеспечить нахождение на дорожках (ванне) бассейна одновременно не более 2 посетителей и соблюдать перерыв между плавательными сеансами не менее 40 минут для исключения пересечения входящих и выходящих лиц;

проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств в местах общего пользования (раздевалки, санузлы, душевые, холлы и др.) между плавательными сеансами;

обеспечить в местах общего пользования наличие дезинфицирующих растворов (антисептиков) для обработки рук посетителей;

принять меры, исключающие скопление людей до и после плавательных сеансов в местах общего пользования;