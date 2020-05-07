28 новых случаев заражения туляков коронавирусом связаны с Москвой

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Из 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией 28 связаны с Москвой. Сообщается, что 14 человек работают в столичном регионе, еще столько же контактировали с прибывшими оттуда.

Ранее министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, который также заразился коронавирусом, сообщил, что почти половина заболевших COVID-19 в регионе — это туляки, работающие в Москве, а также их семьи.

Напомним, в Тульской области действует режим цифровых пропусков. Это касается въезда в наш регион и выезда из него. Подробнее об этом здесь.

Кроме того, в соответствии с указом губернатора Алексея Дюмина все, кто въезжает в наш регион, обязаны самоизолироваться на 14 дней и сообщить о своем прибытии на горячую линию по телефону 8−800−200−71−02 или заполнить форму на сайте covid.tularegion.ru.