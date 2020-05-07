В тульской больнице скончался 67-летний мужчина с COVID-19

Это десятый случай в регионе.

В тульской больнице скончался 67-летний житель Тулы с подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии. У него в анамнезе – патология сердечно-сосудистой системы. Как сообщает региональный оперативный штаб, пациент умер от двусторонней полисегментарной пневмонии.