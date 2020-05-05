Алексей Эрк: «Почти половина зараженных в регионе – туляки, работающие в Москве»

А также члены их семей.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк в интервью телеканалу «Россия24» рассказал об эпидемиологической обстановке в нашем регионе. Напомним, глава минздрава 29 апреля объявил, что сам заразился коронавирусом.

- С момента получения положительного результата я нахожусь в рабочем кабинете, на самоизоляции. Заболевание у меня протекает в легкой форме. За работой симптомов особенно никаких не чувствую, — рассказал Алексей Эрк. По его словам, он продолжает работать в режиме аудио и видеоконференций.

На вопрос журналиста телеканала, с чем связано, что Тульская область входит в десятку самых зараженных регионов России, ответил так:

- Я считаю, это связано с близостью агломерации Москвы. На сегодняшний день фактически половина зараженных — это жители Тульской области, которые работают в Москве, а также члены их семей, которые заразились коронавирусной инфекцией.

Министр отметил, что прирост заболевших в регионе составляет в среднем 10% в сутки. В Тульской области сейчас развернуто 1269 коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам Алексея Эрка, это больше, чем необходимо по расчетам и требованиям Минздрава РФ.

По поводу смертей пациентов с COVID-19 в Тульской области, глава регионального минздрава ответил так:

- В основном это люди, которые имели сопутствующую тяжелую патологию, либо те, кто очень поздно обратился за медпомощью.

В заключение Алексей Эрк обратился к людям с призывом соблюдать самоизоляцию:

- От того, как мы будем соблюдать режим самоизоляции зависит то, как быстро мы начнем встречаться друг с другом воочию.

Полное интервью смотрите здесь.