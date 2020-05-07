В Туле после ДТП перевернулась Lada Granta

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Утром 6 мая на 1-м км автодороги Тула – Шатск произошло ДТП. По предварительной информации, 51-летний водитель Honda CR-V не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и там врезался в Lada Granta под управлением 50-летнего мужчины. После этого автомобили совершили съезд в кювет, где Lada Granta перевернулась.

«В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Lada, водитель автомобиля Honda и его пассажир, мужчина 1970 года рождения, которые после оказанной медицинской помощи были отпущены домой», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.