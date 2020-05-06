Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 6 мая

По-прежнему в лидерах Тула, Новомосковск и Щекино.

Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. За минувшие сутки у нас зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусом.

На данный момент самые зараженные города Тульской области — Тула, Новомосковск, Щекино.

Детализация по населенным пунктам: