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Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 6 мая

Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 6 мая

По-прежнему в лидерах Тула, Новомосковск и Щекино.

Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. За минувшие сутки у нас зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусом.

На данный момент самые зараженные города Тульской области — Тула, Новомосковск, Щекино.

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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