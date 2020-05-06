Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 6 мая
По-прежнему в лидерах Тула, Новомосковск и Щекино.
Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. За минувшие сутки у нас зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусом.
На данный момент самые зараженные города Тульской области — Тула, Новомосковск, Щекино.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 13:04, 18 420 -1
сегодня, в 12:07, 17 889 0
сегодня, в 11:43, 11 2398 0
сегодня, в 10:59, 25 3267 -1
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