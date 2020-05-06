В Тульской области 77 новых случаев заражения коронавирусом

Фото из архива Myslo.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 12 человек работают в столичном регионе, 18 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 86 летальных исходов, полностью выздоровели 1462 человека.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.