Тульские десантники совершили марш-бросок Победы
Военнослужащие соединения почтили память Героев соединения, павших в годы Великой Отечественной войны, выйдя на старт марш-броска с их портретами.
Для каждого военнослужащего, совершающего марш-бросок, было большой честью выйти на старт: из более чем 1000 десантников командование выбрало троих самых достойных.
Общая протяженность маршрута составила 5 километров по территории части, которые военнослужащие пробежали на одном дыхании.
На финише весь личный состав ждал горячий чай и вода.
Стало доброй традицией совершать марш-броски, посвященные Героям соединения.
Николай Степанович Рыбаков — советский старшина, участник Великой Отечественной войны, наводчик самоходной артиллерийской установки 1222-го самоходно-артиллерийского Новгородского орденов Кутузова и Александра Невского полка. Герой Советского Союза.
Родился в 1925 году в деревне Никольевка ныне Балашовского района Саратовской области.
Участвовал в освобождении Украины и Польши. Имел три благодарности от командования за отличия в боях.
31 января 1945 года в составе полка вступил в бой за деревню Ламперсдорф (Польша), где получил смертельные ранения. Скончался в госпитале 2 февраля 1945 года. Был похоронен в селе Винциг (Польша).
Звание Героя Советского Союза Николаю Степановичу Рыбакову присвоено 10 апреля 1945 года посмертно за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Одера и в боях за удержание и расширение захваченного плацдарма на западном берегу реки.
Приказом Министра обороны от 6 мая 1975 года Герой Советского Союза гвардии старшина
Старшина Рыбаков Николай Степанович навечно зачислен и в списки 1182 гвардейского артиллерийского полка Тульского соединения. Гвардейцы-десантники полка чтут память Героя и на вечернем построении произносят его имя.
Василий Трофимович Поляков
Родился 6 декабря 1913 года в селе Старобогдановка (ныне — Михайловский район Запорожской области Украины) в крестьянской семье. Принимал участие в боях на Западном фронте. В 1944 году окончил Ульяновское танковое училище. К январю 1945 года младший лейтенант Василий Поляков командовал самоходной установкой «СУ-76» 1222-го самоходного артиллерийского полка 10-го гвардейского танкового корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время Сандомирско-Силезской операции.
30 января 1945 года в составе разведгруппы Поляков переправился через реку Одер в районе города Штейнау (ныне — Сьцинава, Польша). Скрытно пробравшись в тыл противника, группа разгромила колонну отступающих немецких войск и перерезала шоссе Штейнау-Поржвиц. Во время отражения контратаки Поляков лично уничтожил 1 танк и ещё 2 подбил, сыграв большую роль в удержании группой позиций.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» младший лейтенант Василий Поляков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Василий Петрович Селищев
Родился 14 марта 1915 года в селе Сухая Вязовка.
Старший лейтенант
10 апреля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.