Тульские десантники совершили марш-бросок Победы

Военнослужащие соединения почтили память Героев соединения, павших в годы Великой Отечественной войны, выйдя на старт марш-броска с их портретами.

Для каждого военнослужащего, совершающего марш-бросок, было большой честью выйти на старт: из более чем 1000 десантников командование выбрало троих самых достойных.

Общая протяженность маршрута составила 5 километров по территории части, которые военнослужащие пробежали на одном дыхании.

На финише весь личный состав ждал горячий чай и вода.

Стало доброй традицией совершать марш-броски, посвященные Героям соединения.

памяти героев

Николай Степанович Рыбаков — советский старшина, участник Великой Отечественной войны, наводчик самоходной артиллерийской установки 1222-го самоходно-артиллерийского Новгородского орденов Кутузова и Александра Невского полка. Герой Советского Союза.

Родился в 1925 году в деревне Никольевка ныне Балашовского района Саратовской области.

Участвовал в освобождении Украины и Польши. Имел три благодарности от командования за отличия в боях.

31 января 1945 года в составе полка вступил в бой за деревню Ламперсдорф (Польша), где получил смертельные ранения. Скончался в госпитале 2 февраля 1945 года. Был похоронен в селе Винциг (Польша).

Звание Героя Советского Союза Николаю Степановичу Рыбакову присвоено 10 апреля 1945 года посмертно за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Одера и в боях за удержание и расширение захваченного плацдарма на западном берегу реки.

Приказом Министра обороны от 6 мая 1975 года Герой Советского Союза гвардии старшина Рыбаков навечно зачислен в гаубичный артиллерийский дивизион 1182-й гвардейский артиллерийский Новгородский Краснознамённый орденов Суворова 3-й степени, Кутузова 3-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени и Александра Невского полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (город Наро-Фоминск Московской области).

Старшина Рыбаков Николай Степанович навечно зачислен и в списки 1182 гвардейского артиллерийского полка Тульского соединения. Гвардейцы-десантники полка чтут память Героя и на вечернем построении произносят его имя.

Василий Трофимович Поляков

Родился 6 декабря 1913 года в селе Старобогдановка (ныне — Михайловский район Запорожской области Украины) в крестьянской семье. Принимал участие в боях на Западном фронте. В 1944 году окончил Ульяновское танковое училище. К январю 1945 года младший лейтенант Василий Поляков командовал самоходной установкой «СУ-76» 1222-го самоходного артиллерийского полка 10-го гвардейского танкового корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время Сандомирско-Силезской операции.

30 января 1945 года в составе разведгруппы Поляков переправился через реку Одер в районе города Штейнау (ныне — Сьцинава, Польша). Скрытно пробравшись в тыл противника, группа разгромила колонну отступающих немецких войск и перерезала шоссе Штейнау-Поржвиц. Во время отражения контратаки Поляков лично уничтожил 1 танк и ещё 2 подбил, сыграв большую роль в удержании группой позиций.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» младший лейтенант Василий Поляков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Василий Петрович Селищев

Родился 14 марта 1915 года в селе Сухая Вязовка.

Старший лейтенант Селищев в числе первых в полку со своей батареей 19 января 1945 года форсировал реку Одер в районе города Штейнау и, захватив плацдарм, обеспечил другим подразделениям переправу на левый берег реки. Находясь впереди батареи, старший лейтенант Селищев личным примером воодушевлял бойцов на выполнение поставленной задачи. Удерживая захваченный рубеж, отбил 8 контратак противника, уничтожив при этом 2 самоходных орудия, 4 бронетранспортера и две минометные батареи, а также до 200 гитлеровцев, взял в плен 56 солдат и офицеров противника. Старший лейтенант Василий Петрович Селищев не дожил до Дня Победы. Его жизнь оборвалась в одном из завершающих боев Великой Отечественной войны.

10 апреля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.