Фото из архива Myslo.
Минздрав опроверг информацию о размещении обсерватора в манеже стадиона «Арсенал»
В ведомстве сообщили, что там не будет обсерватора.
Ранее в СМИ появилась информация, что манеж Центрального стадиона «Арсенал» могут переделать под обсерватор. Как сообщали журналисты, такое предложение было озвучено на одном из совещаний в региональном правительстве.
Однако в пресс-службе минздрава Тульской области в разговоре с корреспондентом Myslo опровергли данную информацию.
Тем не менее, по нашим данным, помещение манежа всё же планируют использовать в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Информацию об этом озвучат на ближайшем заседании регионального правительства.
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