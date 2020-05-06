новости
новости
Регистрация
Минздрав опроверг информацию о размещении обсерватора в манеже стадиона «Арсенал»
Фото из архива Myslo.

Минздрав опроверг информацию о размещении обсерватора в манеже стадиона «Арсенал»

В ведомстве сообщили, что там не будет обсерватора.

Ранее в СМИ появилась информация, что манеж Центрального стадиона «Арсенал» могут переделать под обсерватор. Как сообщали журналисты, такое предложение было озвучено на одном из совещаний в региональном правительстве.

Однако в пресс-службе минздрава Тульской области в разговоре с корреспондентом Myslo опровергли данную информацию.

Тем не менее, по нашим данным, помещение манежа всё же планируют использовать в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Информацию об этом озвучат на ближайшем заседании регионального правительства.

Сюжет: Коронавирус
Тула снова в лидерах по самому низкому индексу самоизоляции
Жизнь Тулы и области
Тула снова в лидерах по самому низкому индексу самоизоляции
сегодня, в 13:04, 18 415 -1
Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 6 мая
Жизнь Тулы и области
Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 6 мая
сегодня, в 12:33, 8 2235 1
Инфографика Myslo: динамика распространения коронавируса в Тульской области на 6 мая
Жизнь Тулы и области
Инфографика Myslo: динамика распространения коронавируса в Тульской области на 6 мая
сегодня, в 11:43, 11 2395 0
В Тульской области 30 новых случаев заражения COVID-19 связаны с Москвой
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 30 новых случаев заражения COVID-19 связаны с Москвой
сегодня, в 10:59, 25 3264 -1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 12:07 0
Другие статьи по темам
Место
Туламанеж Арсенала
Прочее
стадионобсерваторкоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 6 мая
Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 6 мая
Инфографика Myslo: динамика распространения коронавируса в Тульской области на 6 мая
Инфографика Myslo: динамика распространения коронавируса в Тульской области на 6 мая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.