Минздрав опроверг информацию о размещении обсерватора в манеже стадиона «Арсенал»

Фото из архива Myslo.

В ведомстве сообщили, что там не будет обсерватора.

Ранее в СМИ появилась информация, что манеж Центрального стадиона «Арсенал» могут переделать под обсерватор. Как сообщали журналисты, такое предложение было озвучено на одном из совещаний в региональном правительстве.

Однако в пресс-службе минздрава Тульской области в разговоре с корреспондентом Myslo опровергли данную информацию.

Тем не менее, по нашим данным, помещение манежа всё же планируют использовать в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Информацию об этом озвучат на ближайшем заседании регионального правительства.