Задержанный автобус с вахтовиками: что показали результаты обследования?

Все они направлены на самоизоляцию по месту проживания в связи с отрицательными результатами лабораторных исследований, об этом сообщает Роспортребнадзор Тульской области.

Напомним, что днем 30 апреля на трассе М4 «Дон» сотрудники ГИБДД остановили 2 микроавтобуса с туляками, которые трудятся в Московском регионе. В микроавтобусе были медики, работающие в столичных больницах. Выяснилось, что только один из них проехал через официальный пункт пропуска - второй пытался въехать на территорию региона объездными путями.

Сотрудники Роспотребнадзора вручили постановление о помещении данных лиц в обсерватор, необходимый для проведения лабораторных исследований на COVID-19. Результаты известны - вирус не обнаружен. Все туляки направлены на самоизоляцию.