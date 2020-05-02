Задержанный автобус с вахтовиками: что показали результаты обследования?
Жители Тульской области, помещенные в обсерватор 30 апреля, лабораторно обследованы на COVID-2019.
Все они направлены на самоизоляцию по месту проживания в связи с отрицательными результатами лабораторных исследований, об этом сообщает Роспортребнадзор Тульской области.
Напомним, что днем 30 апреля на трассе М4 «Дон» сотрудники ГИБДД остановили 2 микроавтобуса с туляками, которые трудятся в Московском регионе. В микроавтобусе были медики, работающие в столичных больницах. Выяснилось, что только один из них проехал через официальный пункт пропуска - второй пытался въехать на территорию региона объездными путями.
Сотрудники Роспотребнадзора вручили постановление о помещении данных лиц в обсерватор, необходимый для проведения лабораторных исследований на COVID-19. Результаты известны - вирус не обнаружен. Все туляки направлены на самоизоляцию.