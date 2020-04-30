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Под Тулой автобус с вахтовиками из Москвы пытался скрыться от обязательной самоизоляции

Под Тулой автобус с вахтовиками из Москвы пытался скрыться от обязательной самоизоляции

Нарушителей правил получения цифровых пропусков поместили в обсерватор.

Днем 30 апреля на трассе М4 «Дон» сотрудники ГИБДД остановили 2 микроавтобуса с туляками, которые трудятся в Московском регионе. Выяснилось, что только один из них проехал через официальный пункт пропуска. 
 
«Второй пытался въехать на территорию региона объездными путями без установленного контроля мобильной группой ГИБДД, чтобы не попасть под действие Указа Губернатора Тульской области об обязательной самоизоляции лиц, прибывающих на территорию Тульской области сроком на 2 недели», - сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
 
На месте сотрудники Роспотребнадзора вручили постановление о помещении данных лиц в обсерватор необходимый для проведения лабораторных исследований на COVID-19. Результат исследований ожидается не позднее, чем через сутки.
 

 

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Под Тулой автобус с вахтовиками из Москвы пытался скрыться от обязательной самоизоляции, Фото: 1
Под Тулой автобус с вахтовиками из Москвы пытался скрыться от обязательной самоизоляции, Фото: 2
Под Тулой автобус с вахтовиками из Москвы пытался скрыться от обязательной самоизоляции, Фото: 3
Под Тулой автобус с вахтовиками из Москвы пытался скрыться от обязательной самоизоляции, Фото: 4
Под Тулой автобус с вахтовиками из Москвы пытался скрыться от обязательной самоизоляции, Фото: 5
Под Тулой автобус с вахтовиками из Москвы пытался скрыться от обязательной самоизоляции, Фото: 6
Под Тулой автобус с вахтовиками из Москвы пытался скрыться от обязательной самоизоляции, Фото: 7
Под Тулой автобус с вахтовиками из Москвы пытался скрыться от обязательной самоизоляции, Фото: 8
Под Тулой автобус с вахтовиками из Москвы пытался скрыться от обязательной самоизоляции, Фото: 9
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