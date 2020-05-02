Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта на 2 мая
На сегодняшний день в регионе заразились новой коронавирусной инфекцией 1135 человек.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.
Из них 19 человек работают в столичном регионе, 8 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные контактировали с заболевшими ранее. Все своевременно изолированы.
Детализация по районам:
Статистика за все время:
сегодня, в 13:50, 10 216 0
сегодня, в 12:23, 33 2028 0
сегодня, в 11:35, 100 5595 0
сегодня, в 09:28, 38 3694 2
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