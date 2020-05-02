Оставайтесь дома! Сотрудники полиции проводят рейды на улицах городов Тульской области

2 мая особое внимание стражей порядка уделено Ясногорскому району. Участковые уполномоченные, сотрудники ППС, ГИБДД и других подразделений органов внутренних дел с привлечением представителей МЧС и Росгвардии проверяют соблюдение требований Указа губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года.

Полицейские напоминают гражданам о важности соблюдения гигиенических норм, рекомендуют оставаться дома, выясняют цель передвижения по улице и вручают буклеты-памятки с профилактической информацией.

Напомним, ранее подобные широкомасштабные профилактические действия уже осуществлялись в Новомосковске и Алексине. В других районах области сотрудники полиции также ежедневно ориентированы на недопущение нарушения требований, содержащихся в Указе.