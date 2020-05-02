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Оставайтесь дома! Сотрудники полиции проводят рейды на улицах городов Тульской области

Оставайтесь дома! Сотрудники полиции проводят рейды на улицах городов Тульской области

Профилактические комплексные мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, продолжаются.

2 мая особое внимание стражей порядка уделено Ясногорскому району. Участковые уполномоченные, сотрудники ППС, ГИБДД и других подразделений органов внутренних дел с привлечением представителей МЧС и Росгвардии проверяют соблюдение требований Указа губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года.

Полицейские напоминают гражданам о важности соблюдения гигиенических норм, рекомендуют оставаться дома, выясняют цель передвижения по улице и вручают буклеты-памятки с профилактической информацией.

Напомним, ранее подобные широкомасштабные профилактические действия уже осуществлялись в Новомосковске и Алексине. В других районах области сотрудники полиции также ежедневно ориентированы на недопущение нарушения требований, содержащихся в Указе.

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