Как оформить цифровой пропуск в Тульской области: видеоинструкция

Фото из архива Myslo.

В соответствии с Указом губернатора Алексея Дюмина 30 апреля 2020 года с 9.00 вводится особый порядок передвижения по территории Тульской области.

Граждане смогут въехать в регион и выехать за его пределы исключительно при наличии цифровых пропусков в случае, если они едут на работу в организацию, деятельность которой не приостановлена в соответствии федеральным и региональным законодательством, по личным и семейным делам, а также, если им необходима помощь врача в медучреждении.

Пропуск необходим гражданам, въезжающим в регион или выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на легковых и грузовых автомобилях.

Пропуск не требуется:

гражданам, которым необходима экстренная (неотложная) медицинская помощь;

детям до 14 лет, если они едут с родителями (законными представителями).

Правительство региона опубликовало видеоинструкцию, как оформить цифровой пропуск:

Ответы на самые важные вопросы о цифровых пропусках в Тульской области можно прочитать здесь.