С 30 апреля в Тульской области вводятся цифровые пропуска

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Согласно новой редакции Указа с 9.00 30 апреля 2020 года вводится особый порядок передвижения по территории Тульской области.

Граждане смогут въехать в регион и выехать за его пределы исключительно при наличии цифровых пропусков в случае, если они едут на работу в организацию, деятельность которой не приостановлена в соответствии федеральным и региональным законодательством, по личным и семейным делам, а также, если им необходима помощь врача в медучреждении.

Пропуск необходим гражданам, въезжающим в регион или выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на легковых и грузовых автомобилях.

Пропуск не требуется:

гражданам, которым необходима экстренная (неотложная) медицинская помощь;

детям до 14 лет, если они едут с родителями (законными представителями).

Порядок оформления и использования цифровых пропусков утверждается правительством области. Соблюдение требований контролируют правоохранительные органы.

Все граждане, прибывающие в область из других регионов (как жители, так и гости), обязаны обеспечить самоизоляцию по месту постоянного (временного) пребывания на 14 дней. А в случае ухудшения состояния здоровья — незамедлительно вызвать врача на дом.

Кроме того, граждан, въезжающих в Тульскую область, будут выборочно обследовать на COVID-19.



С текстом Указа можно ознакомиться по ссылке.

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