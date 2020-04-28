С 30 апреля в Тульской области вводятся цифровые пропуска
С 9.00 30 апреля вводится особый порядок передвижения по территории региона. Пропуск нужен на въезд и выезд.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Согласно новой редакции Указа с 9.00 30 апреля 2020 года вводится особый порядок передвижения по территории Тульской области.
Граждане смогут въехать в регион и выехать за его пределы исключительно при наличии цифровых пропусков в случае, если они едут на работу в организацию, деятельность которой не приостановлена в соответствии федеральным и региональным законодательством, по личным и семейным делам, а также, если им необходима помощь врача в медучреждении.
Пропуск необходим гражданам, въезжающим в регион или выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на легковых и грузовых автомобилях.
Пропуск не требуется:
- гражданам, которым необходима экстренная (неотложная) медицинская помощь;
- детям до 14 лет, если они едут с родителями (законными представителями).
Порядок оформления и использования цифровых пропусков утверждается правительством области. Соблюдение требований контролируют правоохранительные органы.
Все граждане, прибывающие в область из других регионов (как жители, так и гости), обязаны обеспечить самоизоляцию по месту постоянного (временного) пребывания на 14 дней. А в случае ухудшения состояния здоровья — незамедлительно вызвать врача на дом.
Кроме того, граждан, въезжающих в Тульскую область, будут выборочно обследовать на COVID-19.
С текстом Указа можно ознакомиться по ссылке.
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